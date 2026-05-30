

Los datos publicados por el Indec sobre el comercio exterior argentino, en la reciente semana, ponen de relieve el cada vez mayor peso de los productos primarios en las exportaciones del país. Es la consecuencia del impulso que el gobierno nacional, conducido por Javier Milei, ha favorecido la política de extractivismo a través de un sinnúmero de decisiones oficiales.

Por otro lado, la destrucción del mercado interno ya repercute en las importaciones, que perdieron ritmo primero y ahora directamente caen en la comparación contra los meses de 2025, cuando las compras al exterior eran muy abultadas, también empujadas por la política de la Casa Rosada y el Ministerio de Economía de dólar barato, reducción de aranceles y eliminación de barreras arancelarias.

El Indec informó las exportaciones sumaron U$S 8914 millones en abril, mientras que las importaciones alcanzaron a U$S 6204 millones. El saldo comercial fue positivo en U$S 2711, más de 12 veces superior al de abril de 2025, cuando fue de U$S 215 millones.

La diferencia con lo sucedido el año pasado es enorme. Responde a dos procesos diferentes, pero con una matriz común, que es el régimen económico del gobierno nacional que, de un lado, aumenta las exportaciones (en abril fueron récord absoluto medidas en dólares) y, del otro, reduce las importaciones.

Las exportaciones crecieron un 33,6% respecto de las de abril de 2025. Sumaron U$S 8914 millones contra U$S 6674 millones de un año atrás. En tanto, las importaciones fueron de U$S 6204 millones, un 4% menos que un año atrás, cuando alcanzaron a U$S 6460 millones.

Qué se exporta

En el salto de las exportaciones entre abril de 2025 y el mismo mes de 2026 se explica por tres productos que se venden sin elaboración local alguna, maíz, trigo y petróleo, y otros cuatro con algún proceso industrial: aceites y pellets de la molienda de girasol y soja; minerales con un procesamiento básico (en realidad, se trata de semiprocesados); químicos y vehículos.

Estos productos explican tres cuartos del incremento de las exportaciones en abril de 2026 respecto de las ventas de 2025, ya que aportaron U$S 1673 millones a los U$S 2240 millones de incremento interanual de las ventas externas.

El maíz y el trigo acumularon ventas al exterior por U$S 1401 millones, equivalentes a un incremento del 25,8% interanual. La diferencia de U$S 287 millones más que un año atrás explicó dos tercios del incremento de U$S 425 millones que se registró en el segmento de los productos primarios en abril de 2026 versus la de un año atrás.

Las exportaciones de cereales crecieron casi un 26% respecto a un año atrás.

En la división de manufacturas de origen agropecuario, sobresalió la molienda de girasol y en menor medida soja, de los que surgen aceites, con exportaciones por U$S 887 millones, con un salto del 13,3% respecto a las de un año atrás. Un paso atrás se ubicó la producción de pellets y harinas de girasol y soja, que facturaron U$S 883 millones, 13% más que en abril de 2025.

La otra estrella de las exportaciones fue el petróleo, con un crecimiento del 53,2% en las cantidades y con precios un 21,3% mayores, impactados por la suba de los valores internacionales provocados por la guerra en Medio Oriente.

Las ventas externas de petróleo crudo sumaron U$S 1039 millones, un 103,8% más que un año atrás. Se trata de un salto sostenido en la producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta, Neuquén, y en las obras de infraestructura (oleoductos) que lo transportan al puerto de Bahía Blanca, desde donde sale hacia Estados Unidos, especialmente.

Las mineras argentinas exportaron oro en la forma de bullón dorado o doré (un producto semielaborado que contiene un 70% de otro y el resto de otros metales) por U$S 528 millones, con un incremento del 82,9% respecto a un año atrás.

Los otros dos productos industriales con fuerte peso en las exportaciones son el material de transporte por U$S 851 millones (+U$S 231 millones interanual, equivalente a un 37,4% de suba interanual) y los productos químicos, de los que se vendieron al exterior en abril U$S 515 millones (+U$S 181 millones y 54,3% arriba).

Importaciones

En abril, las importaciones alcanzaron el valor de U$S 6204 millones, con una baja de 4,0%, es decir, de U$S 256 millones, respecto a igual mes de 2025. Esta situación se dio porque las cantidades descendieron 7,7% y a pesar de que los precios subieron 4,1%.

El uso económico que registró la mayor caída fue el de combustibles y lubricantes, con una disminución interanual de 45,4% y de U$S 126 millones, impulsada por descensos tanto en las cantidades (-43,4%) como en los precios (-3,2%).

El segmento de piezas y accesorios (rubro muy importante para la producción industrial) mostraron una variación negativa de 17,4%, con un descenso de U$S 237 millones respecto a igual mes del año anterior. Las cantidades disminuyeron 22,8% y los precios crecieron 7,0%.

Dentro de este rubro, el ítem que más descendió en mayores valores absolutos fue piezas y accesorios para equipos de transporte, con una caída de U$S 130 millones, que ya viene perdiendo en la comparación interanual marcando una tendencia a la caída de la producción local de vehículos y su importación lisa y llana.

Los bienes de capital registraron una baja de 5,9% (equivalente a U$S 72 millones) debido a una disminución de 10,2% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 4,7%. Por otro lado, las compras al exterior de bienes intermedios (insumos para la industria) alcanzaron U$S 2247 millones y registraron una suba de 4,1% respecto de abril de 2025. Los precios aumentaron 5,0% mientras que las cantidades cayeron 0,9%.

Las importaciones de vehículos automotores crecieron 3,0%, con U$S 13 millones más de compras. Las cantidades ascendieron 11,3% y los precios descendieron 7,6%.

Por último, los bienes de consumo (destinados al consumo del público) tuvieron una variación positiva de 0,8%, correspondiente a U$S 8 millones más de importaciones con relación al mismo período del año anterior. Tanto las cantidades como los precios se incrementaron 0,4%. En tanto, los bienes despachados mediante servicios postales (courier) fueron los que más crecieron, con una variación interanual de 126,2%.



Fuente: Indec, Daniel Stagnaro.

