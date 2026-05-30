Este sábado, el Paris-Saint Germain y Arsenal chocarán en el Puskás Arena de Budapest, Hungría por la gran final de la Liga de Campeones de Europa 2025/26. Parisinos y londinenses saltarán al campo de juego buscando el preciado título, pero lo harán en un horario poco habitual: será por la tarde de Europa y al mediodía en Argentina y resto de Sudamérica.

La decisión de la UEFA

Históricamente, la final de la Champions se jugó a las 21 hs. de Europa, que son las 16 hs. en Argentina, pero para esta edición el pitazo inicial se adelantó tres horas, por lo que comenzará a las seis de la tarde en el viejo continente, mientras que en la franja horaria local será a las 13 hs. La UEFA justificó este cambio basándose en dos puntos, facilitarles a los hinchas el acceso al estadio en transporte público tanto a la ida como a la vuelta en primera instancia. Segundo, que el regreso no será cerca de la medianoche.

A su vez, la final de la “Champions League” es uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo, y que se juegue a las 18 hs. hace que el horario sea más amigable para los países de Asia y Oceanía, que en promedio tienen seis y ocho horas más que Europa. Esto hace que no sea tan de noche en tierras orientales y más gente pueda verlo, y por ende más derechos televisivos sean vendidos.

El partido se podrá ver por los canales ESPN y Fox Sports o en la plataforma de streaming Disney+.

La copa "orejuda", el título más preciado por los clubes europeos.

La Previa

El conjunto parisino y los “Gunners” se medirán en un duelo importante que será conducido por el árbitro principal, el alemán Daniel Siebert, mientras que sus asistentes serán Jan Seidel y Rafael Foltyn. El encargado del VAR será Carlos del Cerro Grande, mientras que en el AVAR estará Bastian Dankert.

Los ingleses, subcampeones en 2006, aspiran a convertirse en el 25º club en levantar el trofeo. Los franceses, vigentes campeones, aspiran a convertirse en el segundo club de la era moderna de la Champions League en revalidar el título, tras el Real Madrid, que ganó tres ediciones consecutivas entre 2016 y 2018.

Gabriel Heinze y su amigo Mikel Arteta llevaron al Arsenal a la final de la Champions League (REUTERS/Hannah Mckay).

Los “Gunners” también tienen la posibilidad de hacer historia grande. Luego de romper el maleficio y volver a conquistar la Premier League, los de Mikel Arteta intentará conquistar por primera vez la Champions League. Acumulan cinco victorias en fila. Entre los hombres del banco londinense habrá un argentino con historia en ambos clubes: Gabriel Heinze, que resignó el mando de un equipo propio para convertirse en la mano derecha de Mikel Arteta y que, desde ese rol, transformó al elenco inglés en la escuadra más difícil de perforar de toda Europa.

El camino a la final tuvo un paso perfecto en la fase de grupos, al quedarse con el primer puesto con puntaje ideal tras ocho victorias en igual cantidad de presentaciones, clasificando de manera directa a los octavos de final. Los ingleses primero sacaron al Bayer Leverkusen por 3-1, luego 1-0 al Sporting Lisboa y en semifinales al Atlético de Madrid por 2-1.

En tanto, el PSG, aunque viene de caer en su última presentación oficial por 2-1 ante Paris FC, llega a este compromiso como campeón de la Ligue 1 y con la chance histórica de cosechar un bicampeonato de Europa, luego de conquistar su primera Orejona la temporada pasada tras golear al Inter en la final.

Khvicha Kvaratskhelia disputará su segunda final consecutiva de Champions League (Reuters)

Los comandados por Luis Enrique tuvieron un andar irregular en la fase regular al hilvanar 14 unidades, lo que los posicionó en la undécima colocación y los envió a disputar los playoffs, donde superaron por un global 5-4 al Mónaco. Luego, los parisinos se convirtieron en una máquina, al vapulear 8-2 al Chelsea y 4-0 al Liverpool. En semifinales se impusieron en una apasionante serie ante Bayern Munich por 6-5.

Entre las figuras más relevantes del plantel está el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien, de ser un total desconocido, pasó a convertirse en “Kvaradona” y dominar Europa bajo el ala de Luis Enrique en el PSG. Desde su llegada al Napoli, el técnico español potenció su nivel convirtiéndolo en una de las figuras más importantes del plano internacional.

El ascenso fulgurante de Khvicha Kvaratskhelia, nacido en Tiflis, Georgia, el 12 de febrero de 2001, ha modificado la percepción internacional sobre el fútbol georgiano. La consagración del extremo como figura estelar del Paris Saint-Germain (PSG) y su liderazgo en la conquista de la primera Champions League para el club francés marcaron un hito inédito tanto para su país natal como para el fútbol europeo.

Cómo se define si hay empate

Si el resultado está igualado al término del tiempo reglamentario, se disputa una prórroga compuesta por dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si un equipo anota más goles que su rival durante ese periodo, se consagra vencedor. Si persiste la igualdad después de la prórroga, el desenlace se decide a través de una serie de penales.

Formaciones

PSG: Matvey Safonov en el arco; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes en la defensa; Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz como volantes; y en la línea de ataque, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya en el arco; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly en la línea de defensa; Declan Rice, Martin Odegaard en el medio campo; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres en ataque. DT: Mikel Arteta.