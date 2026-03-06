Cómo lograr el look de Rodrigo De Paul entre riesgo y elegancia

Rodrigo De Paul ha consolidado su imagen como una marca personal, demostrando que la moda es una extensión de la identidad. Su enfoque se basa en animarse a cambios drásticos sin perder la elegancia, sirviendo como referencia para el hombre actual que busca salir de lo clásico sin caer en excesos.

El cabello funciona como una declaración de identidad, alternando entre platinados, cortes modernos y degradés marcados. La clave de este impacto visual radica en la prolijidad y el mantenimiento constante con el estilista, ya que el descuido arruina cualquier look jugado.

En cuanto a su vestimenta, predomina un street style de impronta europea caracterizado por conjuntos monocromáticos, camperas oversized, camisas abiertas con cadenas sutiles y zapatillas de diseño.

La estética del mediocampista integra tatuajes y accesorios, como cadenas finas, aros discretos y relojes modernos, bajo una lógica de complementariedad y minimalismo. Para adoptar este estilo, se recomienda elegir una sola prenda distinta, probar tonos neutros y priorizar cómo se siente uno mismo por sobre cómo lo ven los demás.

Su regla de oro es el equilibrio: si una prenda o el cabello son protagonistas, el resto del conjunto debe acompañar con cortes limpios. De Paul demuestra que la elegancia no es rigidez, sino autenticidad y seguridad personal al vestir.