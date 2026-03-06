En San Juan el clima político comienza a recalentarse de cara al próximo turno electoral y, dentro del peronismo, ya aparecen las primeras definiciones sobre cómo encarar el camino hacia 2027. En ese contexto, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, planteó que la principal fortaleza del justicialismo deberá ser sostener la unidad que el espacio logró el año pasado.

Durante la nota que brindó en el Café de la Política, la jefa comunal consideró que el peronismo atraviesa un proceso de aprendizaje luego de las últimas experiencias electorales y que la única manera de volver a posicionarse como alternativa de poder es mantener la cohesión interna.

Publicidad

“Debemos repetir la unidad del año pasado. Yo creo que aprendimos que es la manera de lograr cosas”, señaló Rosas al analizar el escenario político actual tanto a nivel provincial como nacional.

Para la intendenta, el desafío del justicialismo no solo pasa por consolidar acuerdos entre sus principales dirigentes, sino también por construir una dinámica interna que permita integrar a todos los sectores del espacio.

En esa línea, planteó que quienes formen parte del proyecto político deberán hacerlo dentro de una estructura colectiva que respalde al candidato que finalmente surja del consenso o de los mecanismos que defina el partido.

Publicidad

“Quien sea parte, será parte de la estructura y la estructura también acompañará. No se trata de cuántas posibilidades tenga cada uno o de cuántos quieran ser candidatos”, explicó.

Rosas consideró que esa lógica de construcción colectiva puede ayudar a superar disputas internas que históricamente han condicionado al peronismo y, al mismo tiempo, facilitar la aparición de nuevos dirigentes.

Publicidad

Según su mirada, algunas de las tensiones internas que atraviesa el justicialismo están vinculadas justamente a las dificultades para generar renovación política. Por eso, planteó que el desafío de cara al futuro será combinar unidad con apertura. “Parte de nuestras rencillas también tiene que ver con la imposibilidad de generar nuevas figuras. Tenemos que empezar a instalar una mirada superadora”, afirmó.

En ese contexto, la intendenta valoró los gestos políticos que, según su interpretación, dieron dos de los principales referentes del peronismo sanjuanino: José Luis Gioja y Sergio Uñac. Rosas sostuvo que ambos dirigentes demostraron voluntad de priorizar la construcción colectiva por encima de los intereses personales.

A su entender, ese tipo de señales son clave para consolidar la unidad dentro del espacio y permitir que el peronismo reorganice su estrategia electoral. “El desafío sigue estando en la unidad, en la renovación y en la apertura. Hubo gestos de ambos, de Gioja y de Uñac, de correrse y permitir que aparezcan otras posibilidades”, indicó.

De todos modos, Rosas también dejó abierta la posibilidad de que esos dirigentes vuelvan a tener protagonismo si así lo reclama la sociedad o si el escenario político lo requiere. “Si la sociedad se los pide, seguramente estarán. Y si la sociedad acompaña a otros candidatos del peronismo, también habrá voluntad de respaldarlos”, afirmó.

Para Rosas, el aprendizaje que dejó el último proceso electoral debería servir como punto de partida para encarar esa nueva etapa. “Creo que en el peronismo aprendimos de todo esto. Tenemos que trabajar para recuperar la provincia y también el país”, concluyó.

Con las primeras definiciones ya sobre la mesa, el debate interno dentro del PJ sanjuanino empieza a tomar forma. Y si algo quedó claro en la mirada de la intendenta de Caucete es que, para el peronismo, el camino hacia 2027 tendrá una condición central: sostener la unidad como principal herramienta política.

Textuales

Romina Rosas / Intendenta de Caucete