La empresa distribuidora de electricidad Naturgy advirtió a los vecinos de San Juan sobre los riesgos de realizar tareas de poda o tala de árboles cerca de las redes de energía eléctrica sin la intervención de personal especializado. La compañía pidió evitar estas prácticas para prevenir accidentes y garantizar la continuidad del servicio.

Según explicó la empresa, la intervención sobre el arbolado público o privado en zonas cercanas al tendido eléctrico debe ser realizada exclusivamente por personal capacitado, que trabaja bajo normas de seguridad específicas. El objetivo es reducir situaciones de riesgo tanto para los vecinos como para la infraestructura eléctrica.

Entre los principales peligros que mencionó la distribuidora se encuentran las descargas eléctricas, que pueden producirse cuando una rama o una herramienta entra en contacto con cables con tensión. Este tipo de accidentes puede generar lesiones graves o incluso consecuencias fatales para quien realiza la tarea.

Además, las ramas que tocan las líneas eléctricas pueden provocar arcos voltaicos, chispas o incendios, lo que representa un riesgo adicional para viviendas, árboles y el entorno.

La empresa también señaló que la caída de ramas pesadas sobre los cables es una de las principales causas de cortes de energía no programados, lo que termina afectando a numerosos usuarios y genera interrupciones en el servicio eléctrico.

En ese contexto, Naturgy recomendó a los vecinos evitar trepar a árboles cuyas copas estén cerca de cables, no utilizar escaleras metálicas ni herramientas de corte cerca del tendido y comunicarse con la empresa si observan ramas tocando las líneas o detectan chispas en la red.

La compañía informó que realiza relevamientos preventivos periódicos y coordina trabajos de poda cuando es necesario despejar las redes eléctricas, tareas que son ejecutadas por personal capacitado.

Ante cualquier anomalía o sospecha de daños en el sistema eléctrico, los usuarios pueden comunicarse con el servicio de urgencias de Naturgy al 0800-666-3637 o consultar información en el sitio oficial de la empresa.