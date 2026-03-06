La temporada de verano en San Juan registró un crecimiento sin precedentes en la concurrencia a los diques y al río San Juan. Según explicó a DIARIO HUARPE el director de Náutica, Jorge Maldonado, la cantidad de personas se ha duplicado respecto al año pasado. Esta medición se realiza de manera técnica en función de la cantidad de vehículos que ingresan a los puntos habilitados, una propuesta de gestión que la comunidad y el turista han recibido con gran entusiasmo.

Dentro de este esquema, el río San Juan se ha consolidado como uno de los destinos más elegidos. Maldonado destacó que el movimiento en esa zona ha sido particularmente intenso, registrando entre 2.000 y 3.000 autos por fin de semana. Se trata de un sector en calle Las Moras, con ingreso por Zonda o Ullum, que la gente ya elegía históricamente de forma espontánea, pero que desde hace tres años cuenta con una estructura de seguridad formal que incluye tres puestos de guardavidas en unos 1.000 metros de frente de playa sobre el margen sur del caudal.

La presencia de guardavidas aseguraron que este año no hubera que lamentar víctimas en las zonas habilitadas. (Foto archivo DIARIO HUARPE)

Pese a este flujo masivo de visitantes, el balance en materia de seguridad es altamente positivo. En el río San Juan, si bien se han realizado rescates y diversas intervenciones de prevención, todas las situaciones "felizmente terminaron bien". El funcionario subrayó que, en todas las áreas supervisadas por la repartición, no ha habido que lamentar ninguna pérdida de vida, lo que representa un "saldo blanco" para la gestión.

El trabajo fue interministerial. (Foto archivo DIARIO HUARPE)

Aunque la percepción de una temporada récord es clara, los números finales de la cantidad de personas que ingresaron a los diques y al río se conocerán recién al terminar la Semana Santa en abril. Actualmente, el personal realiza informes semanales para el Ministerio, pero la sumatoria total se presentará una vez concluido el periodo de playas supervisadas.

Finalmente, Maldonado recordó que este éxito es fruto de un operativo interministerial que involucra a Salud Pública, Seguridad, Medio Ambiente y Turismo. "Esta temporada superó todas las expectativas con mucho éxito en función del disfrute de la gente", concluyó el director, destacando la sinergia positiva que se generó también con los prestadores de servicios privados.