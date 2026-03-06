La intensa búsqueda de Santiago Ortega Ochoa, el adolescente de 15 años que era buscado desde la madrugada de este viernes en la ciudad de San Juan, terminó con un final alentador: el joven fue encontrado sano y salvo en las inmediaciones de su propio edificio, en la zona de avenida Libertador y Entre Ríos, en Capital.

Fuentes policiales confirmaron que el menor fue localizado tras varias horas de operativo y que se encuentra en buen estado. Con su aparición, se desactivó el protocolo del programa “San Juan Te Busca”, que había sido activado por las autoridades para dar con su paradero.

Publicidad

La desaparición del adolescente había generado gran preocupación en la provincia y un fuerte movimiento en redes sociales, donde familiares y vecinos compartieron su foto para colaborar con la búsqueda.

Según había relatado su padre, el episodio se produjo luego de una discusión familiar relacionada con una materia desaprobada en la escuela. Santiago, alumno de la Escuela Industrial, había mantenido un “pequeño altercado” con su madre antes de decidir irse de la vivienda.

Publicidad

De acuerdo con la reconstrucción de la familia, el adolescente salió de la casa durante la madrugada mientras todos dormían. Antes de irse, dejó una nota para su hermano mayor en la que manifestaba su intención de viajar a San Luis en el colectivo de las 6:30.

Sin embargo, las averiguaciones posteriores indicaron que nunca llegó a subir a ese micro en la Terminal de Ómnibus. Las cámaras de seguridad lo habían captado por última vez alrededor de las 4:45 en la zona de Laprida y Entre Ríos, donde se había perdido su rastro.

Publicidad

La difusión masiva del caso y el trabajo de la Policía permitieron finalmente ubicarlo cerca de su propio domicilio. Con su aparición en buen estado, termina la angustia para su familia y se da por finalizado el operativo de búsqueda.