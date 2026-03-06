Las consecuencias del intenso temporal de lluvias ocurridas durante la noche del jueves y madrugada del viernes pudieron verse recién al mediodía y en la siesta.

Un operativo de emergencia del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano activó distintos mecanismos de asistencia para unas 80 familias en la provincia, distribuidos en distintas localidades afectadas.

Primero fueron unas 20 familias en Sarmiento, otras 30 en Marayes, Caucete, quienes sufrieron varios daños en viviendas. A estas familias se les dio ayuda desde la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias dependiente del ministerio.



Mientras tanto, el ministro Carlos Platero acompañado de la subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, recorrieron las localidades de Gran China y Los Médanos, en Jáchal, dónde se brindó asistencia a otras 30 familias. Los funcionarios tomaron contacto con la población para dar respuesta a sus necesidades más urgentes.

Como hay pronóstico de inclemencias climáticas para la noche del viernes 6 de marzo, se ha previsto continuar con los operativos a lo largo de toda la jornada y hacer seguimiento de las probables zonas afectadas.