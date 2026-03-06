En un operativo policial de la Subcomisaría Buenaventura Luna de Rawson, un sujeto de 25 años de edad, identificado como Ormeño, fue detenido por intentar robar a un remisero y atracar un domicilio.

En el escrito de la denuncia, figura que Ormeño abordó un remis en calle Colón y Neuquén y que al llegar a calle República de Líbano y Paula Albarracín de Sarmiento, intentó arrebatarle el celular al chofer.

Publicidad

El remisero se defendió y Ormeño se dio a la fuga, ingresando a un domicilio en calle Colón, saltando la medianera y escapando por el fondo del domicilio. La policía fue alertada y comenzó una persecución, logrando capturar a Ormeño en el patio delantero de un domicilio en calle Neuquén.

Ormeño es acusado de robo simple en grado de tentativa y violación de domicilio en concurso real. La UFI de Flagrancia interviene en el caso.