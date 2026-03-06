Policiales > Operativo policial
Ladrón detenido por efectivos tras un asalto a un remisero en Rawson
POR REDACCIÓN
En un operativo policial de la Subcomisaría Buenaventura Luna de Rawson, un sujeto de 25 años de edad, identificado como Ormeño, fue detenido por intentar robar a un remisero y atracar un domicilio.
En el escrito de la denuncia, figura que Ormeño abordó un remis en calle Colón y Neuquén y que al llegar a calle República de Líbano y Paula Albarracín de Sarmiento, intentó arrebatarle el celular al chofer.
El remisero se defendió y Ormeño se dio a la fuga, ingresando a un domicilio en calle Colón, saltando la medianera y escapando por el fondo del domicilio. La policía fue alertada y comenzó una persecución, logrando capturar a Ormeño en el patio delantero de un domicilio en calle Neuquén.
Ormeño es acusado de robo simple en grado de tentativa y violación de domicilio en concurso real. La UFI de Flagrancia interviene en el caso.