Cómo mejorar el ingreso de energía en casa según el Feng Shui

La puerta de entrada representa el punto crítico de acceso para el Qi o energía vital en cualquier hogar, según los principios del Feng Shui. Esta tradición milenaria sostiene que, aunque el interior esté organizado, la prioridad es revisar que no existan obstáculos externos que impidan el flujo saludable de energía hacia la vivienda para proteger la salud y la fortuna de la familia.

Al respecto, Marcelo Viggiano explica en su obra Feng Shui básico: “¿Qué se considera una obstrucción? Por ejemplo, un poste, una columna o un árbol que se ubique justo enfrente de la puerta, obstaculiza la entrada del Qi, lo que puede resultar en problemas de salud y laborales para sus integrantes”.

Existen soluciones sencillas para "curar" estos bloqueos. Se aconseja resaltar la entrada mediante el uso de adornos o pinturas de colores llamativos y asegurar una iluminación óptima que atraiga el Qi. En caso de enfrentar un obstáculo fijo, se puede decorar, iluminar desde su base o colocarle un espejo circular orientado hacia la puerta para redireccionar la energía.

Otras recomendaciones incluyen mantener la puerta impecable mediante una limpieza periódica con un paño con agua, vinagre y una pizca de sal. Asimismo, el camino de entrada debe contar con luces y plantas vivas en buen estado. Es fundamental que la puerta abra siempre hacia adentro sin impedimentos y que no haya espejos enfrentados a ella, ya que estos reflejan la energía vital de vuelta al exterior.