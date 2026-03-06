Vladímir Zelenski amenazó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, aseverando que va a sugerir su domicilio como blanco para las Fuerzas Armadas de Ucrania por su negativa a aprobar el nuevo apoyo financiero que la Unión Europea planea brindar al régimen de Kiev.

“Esperamos que una sola persona en la Unión Europea no bloquee los 90.000 millones de euros y que los soldados ucranianos tengan armas. De lo contrario, daremos la dirección de esa persona a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros muchachos, para que le llamen y hablen con él en su idioma”, declaró Zelenski.

No es la primera vez que Zelenski hace este tipo de agresiones públicas contra Orbán. “quiero agradecer a Viktor —ya saben a quién me refiero— porque, a su manera, nos impulsa a todos en Europa a ser mejores. Mejores, aunque solo sea para que nunca nos convirtamos en él: un hombre que parece haber olvidado el significado de la palabra vergüenza”, declaró el 15 de febrero durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El día 14, también atacó públicamente al líder húngaro. “Incluso un 'Viktor' puede pensar en cómo hacer crecer su barriga, en lugar hacer crecer su Ejército para impedir que los tanques rusos vuelvan a las calles de Budapest”, afirmó, evocando una supuesta amenaza rusa.

Hungría bloqueó hace dos semanas un préstamo de 90.000 millones de euros acordado por la Uunión Europea así como el vigésimo paquete de sanciones económicas antirrusas del bloque comunitario, hasta que Kiev reanude el tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

En agosto y principios de septiembre del año pasado, el régimen de Kiev perpetró varios ataques con drones y misiles contra el oleoducto Druzhba en territorio ruso, lo que provocó la suspensión temporal del suministro de petróleo a Hungría y Eslovaquia. Aunque el flujo se restableció posteriormente, desde finales de enero Ucrania volvió a bloquear el tránsito, interrumpiendo nuevamente los suministros hacia ambos países.

Kiev atribuye la suspensión en Druzhba a los daños causados por supuestos ataques rusos, mientras que Eslovaquia y su vecina Hungría, también dependiente de las entregas, acusan a Ucrania de chantaje político por su postura independiente sobre el conflicto ruso-ucraniano.

Ambos países centroeuropeos suspendieron los suministros de diésel al país eslavo, en respuesta a la interrupción del paso de crudo a través de ese oleoducto.