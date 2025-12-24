Multiplicar la lengua de suegra es una práctica muy buscada por los aficionados a la jardinería por su fácil propagación y bajo mantenimiento, pero evitar que se pudran los esquejes o las plantas nuevas requiere prestar atención a algunos pasos clave.

Elección de esquejes o separaciones:

La forma más común de multiplicar la lengua de suegra es por separación de hijuelos o división de rizomas. Cuando la planta madre tiene varias puntas o brotes laterales, es posible separarlos cuidadosamente con una herramienta limpia y afilada. Asegurate de que cada hijuelo tenga al menos 2–3 hojas y un poco de raíz para facilitar el enraizamiento.

Sustrato y drenaje adecuado:

Para prevenir la pudrición, es esencial usar una mezcla bien drenante. Una mezcla ideal puede ser tierra para cactus o suculentas con un poco de perlita o arena gruesa. La lengua de suegra no tolera el exceso de humedad, y mantener el sustrato demasiado húmedo es la causa principal de pudrición.

Secado previo antes de plantar:

Antes de colocar los esquejes o divisiones en el sustrato, dejá que el corte se seque y cicatrice (callo) durante unas horas o incluso un día. Esto reduce el riesgo de que entren hongos o bacterias y evita que el tejido se pudra al contacto con la tierra.

Riego mesurado y luz:

Una vez plantados los hijuelos, evitá regar en exceso. Regá solo cuando el sustrato esté completamente seco al tacto. La lengua de suegra prefiere luz indirecta brillante, especialmente durante el enraizamiento; evitar la luz solar directa intensa ayuda a que las raíces se formen sin estrés.

Temperatura y ventilación:

La planta se desarrolla mejor en temperaturas moderadas (entre 18 °C y 26 °C) y en ambientes bien ventilados. Los espacios con mala circulación de aire y alta humedad favorecen la pudrición, por lo que es recomendable ubicar las macetas en un lugar con flujo de aire suave.

Evitar plagas y hongos:

Antes de plantar, revisá que no haya manchas blandas o moho en los esquejes. Si notás zonas dañadas, removelas con una herramienta limpia antes de plantar. En casos de suelos o ambientes propensos a hongos, se puede usar fungicida suave antes de la siembra, según indicaciones del producto.