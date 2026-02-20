Científicos invitan a descubrir el mundo de los murciélagos con un paseo nocturno

La Secretaría de Ambiente organizará este sábado 21 una jornada de actividades nocturnas en el Área Protegida Parque Presidente Sarmiento, con una propuesta educativa y recreativa abierta a toda la comunidad. La iniciativa contará con la participación del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina (PCMA).

Emiliano Castro, delegado del programa en San Juan, habló con DIARIO HUARPE y brindó detalles de la actividad y explicó los objetivos de conservación que impulsa el equipo en la provincia.

Uno de los pilares es educar sobre los murciélagos. FOTO: Gentileza

Recorrido nocturno y charla interactiva

La propuesta comenzará con una caminata guiada de aproximadamente 45 minutos por un sendero de flora nativa del parque, a cargo de los agentes de conservación. Posteriormente, el equipo del PCMA instalará un stand donde brindará una charla abierta y participativa.

“La idea es que puedan observar qué especies tenemos en la provincia, desmitificar a los murciélagos y evacuar las dudas que la comunidad suele tener”, explicó Castro. Las consultas más frecuentes, señaló, giran en torno a si son ciegos, de qué se alimentan o si representan algún peligro para las personas.

La actividad completa tendrá una duración estimada de entre dos y dos horas y media y está destinada a familias y público en general. Es gratuita y requiere inscripción previa por WhatsApp al 264-446-8982.

"No se cuida lo que no se conoce", la frase que resume el espíritu del proyecto. FOTO: Gentileza

Monitoreo en vivo y tareas científicas

Durante la jornada, el equipo realizará un monitoreo de campo colocando redes para intentar capturar ejemplares con fines de investigación. Si se concreta la captura, los asistentes podrán observar cómo trabajan los profesionales.

“Está muy bueno que la gente conozca cuál es nuestro rol, para qué hacemos ciencia y por qué es importante conservar a los murciélagos”, sostuvo Castro, quien remarcó que la propuesta combina educación ambiental con una experiencia directa en el territorio.

Por qué conservar a los murciélagos

Castro recordó que los murciélagos son los únicos mamíferos voladores del mundo y que cumplen funciones ecológicas clave. En San Juan, la mayoría de las especies son insectívoras y se alimentan de mosquitos, moscas y polillas, actuando como controladores biológicos naturales.

“Un murciélago puede comer en promedio mil mosquitos por noche. Imagínese lo que significa una colonia de 50 individuos”, ejemplificó. De esta manera, ayudan a reducir poblaciones de insectos de importancia sanitaria y agrícola.

El referente señaló que el programa nació ante el desconocimiento y los prejuicios que existen en torno a estos animales, situación que se agravó durante la pandemia, cuando muchas colonias fueron eliminadas por temor y desinformación.

Áreas protegidas en San Juan

En la provincia existen dos Áreas de Importancia para la Conservación de Murciélagos: Cuenca Astica y Dique San Agustín y Área de Influencia, ambas en Valle Fértil. Además, el Sicom Embarcadero de Ullum es considerado un sitio clave por albergar una colonia materna donde cada primavera las hembras crían a sus crías.

Estas categorías permiten articular acciones con gobiernos provinciales y municipales para resguardar hábitats estratégicos.

Un trabajo interdisciplinario y abierto

El equipo local del PCMA está integrado por biólogos, investigadores, estudiantes y técnicos de distintas disciplinas. Castro comparte la delegación provincial junto a la licenciada Noelia Manrique y destacó que las actividades se desarrollan durante todo el año.

“Queremos que la comunidad conozca que de noche también hay fauna silvestre. Cuando se mete el sol, aparecen los murciélagos y cumplen un rol fundamental”, concluyó.