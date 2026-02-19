Diputados aprobó la reforma laboral y el proyecto vuelve al Senado

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y la iniciativa volverá ahora al Senado para su revisión final. La votación se dio en una jornada atravesada por cruces reglamentarios, fuertes discusiones políticas dentro del recinto e incidentes en las inmediaciones del Congreso.

El resultado reflejó un escenario ajustado pero favorable para el oficialismo: 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. Pasadas las 0.31 de este viernes, el cuerpo avanzó además con el tratamiento en particular de los 26 títulos que componen la norma, marcando uno de los debates legislativos más tensos del período parlamentario.

Clima caliente en el recinto

La sesión estuvo marcada por momentos de alta fricción política. Unión por la Patria intentó que el dictamen regresara a comisión, mientras que La Libertad Avanza respondió con una maniobra para recortar la lista de oradores y acelerar la votación. Sin embargo, minutos después, el oficialismo cedió y permitió que todos los diputados pudieran hacer uso de la palabra.

Durante el desarrollo del debate se sucedieron cuestionamientos reglamentarios, interrupciones y escenas que reflejaron la tensión acumulada. Entre los episodios más comentados figuró la intervención de Florencia Carignano, quien protagonizó un incidente al desconectar cables de los micrófonos de los taquígrafos, en medio de reclamos opositores.

En otro tramo de la jornada, la sesión quedó momentáneamente frenada cuando desde la oposición se impulsó una moción vinculada al quórum. Ese planteo demoró el tratamiento durante varios minutos y expuso la fragilidad del equilibrio parlamentario en un debate clave para el Ejecutivo.

El quórum y el mapa de apoyos

El quórum se alcanzó con la presencia de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales alineados con gobernadores considerados dialoguistas. Entre ellos se destacaron legisladores vinculados a las gestiones de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan, Catamarca y Santa Cruz.

La participación de Producción y Trabajo, el bloque que responde políticamente al gobernador Marcelo Orrego, volvió a ubicar a San Juan dentro del grupo de provincias que acompañaron el tratamiento de la iniciativa oficial.

Los ejes centrales de la reforma

El proyecto de Modernización Laboral introduce cambios estructurales en distintos aspectos del régimen laboral argentino. Uno de los puntos centrales es la creación de un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación laboral.

Tras modificaciones introducidas en el Senado, se diferenciaron los aportes patronales según el tamaño de las empresas. Las grandes firmas contribuirán con un 1% mensual, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas lo harán con un 2,5%, reemplazando el esquema uniforme originalmente previsto.

La iniciativa también incorpora el mecanismo de banco de horas, que habilita acuerdos entre empleadores y trabajadores para reorganizar jornadas laborales sin que esas variaciones sean consideradas horas extra, sino compensaciones en días.

En materia de descanso, se amplía el período para la toma de vacaciones, permitiendo su uso entre el 1 de octubre y el 30 de abril, además de habilitar esquemas de fraccionamiento.

Otro capítulo relevante es la derogación progresiva de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, con plazos que se extenderán hasta 2027. El texto incluye además disposiciones vinculadas al trabajo en plataformas digitales, buscando establecer criterios normativos para repartidores y trabajadores de aplicaciones.

Protestas e incidentes afuera

Mientras dentro del recinto se desarrollaba el debate, en las inmediaciones del Congreso se registraron manifestaciones de sectores sindicales y organizaciones de izquierda. La movilización coincidió con el paro nacional convocado por la CGT.

El operativo de seguridad desplegado en la Plaza del Congreso derivó en momentos de tensión, con enfrentamientos, corridas y detenciones. Desde la central obrera sostuvieron que la medida de fuerza tuvo “alto nivel de acatamiento” en todo el país.

Una ley que vuelve al Senado

Con la aprobación en general en Diputados, el proyecto regresa ahora al Senado para su tratamiento definitivo. El resultado final marcará el desenlace de una de las reformas más significativas promovidas por la administración de Javier Milei.

Más allá del resultado legislativo, el debate dejó expuesta la intensidad del clima político, la fragmentación del mapa parlamentario y la centralidad que la discusión laboral ocupa hoy en la agenda nacional. El Senado tendrá la última palabra.