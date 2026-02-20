La negociación salarial entre el Gobierno provincial y los gremios docentes se retomará este viernes a las 14. Tras la última propuesta oficial —que incluyó dos incrementos sobre el valor índice y sumas vinculadas a ayuda escolar y equipamiento—, dos sindicatos ya formalizaron su rechazo antes de que inicie la tercera reunión paritaria del año.

La UDAP fue la primera en rechazar la oferta. Su secretaria general, Patricia Quiroga, sostuvo que la propuesta “no alcanza a cubrir los incrementos del IPC de enero y febrero”. Según detalló, para un docente que recién se inicia en la carrera, la mejora salarial implicaría alrededor de $37.000 adicionales en el sueldo, cifra que consideran insuficiente frente a la evolución de la inflación.

El plenario de delegados de UDAP, realizado el viernes pasado, no solo resolvió el rechazo, sino que también ratificó la medida de fuerza prevista para el 2 de marzo, fecha fijada para el inicio del ciclo lectivo.

En la misma línea se expresó AMET. Su secretario general, Daniel Quiroga, calificó la oferta como “insuficiente y de casi nulo impacto en el bolsillo del docente”. Desde ese espacio remarcaron que el Ejecutivo deberá mejorar sustancialmente los números si pretende alcanzar un entendimiento en la próxima reunión.

En tanto, UDA aún no definió su postura. El gremio cerrará en las horas previas al encuentro una votación digital entre sus afiliados para determinar si acepta o rechaza la propuesta oficial. La definición de UDA será clave para medir el nivel de consenso o conflicto en el sector.

La oferta presentada el jueves 12 contempla una ayuda escolar de $100.000 por hijo, a liquidarse con los haberes de febrero, y un pago por equipamiento docente de $128.801,76 en el mismo mes. En materia salarial, incluye dos incrementos del 5% en el valor índice: el primero en marzo, tomando como base el índice de diciembre de 2025, y el segundo en junio, calculado sobre el valor de marzo de 2026.

A esto se suma un incremento de seis puntos en el código E60 desde marzo, un ítem que impacta de manera directa en el salario de bolsillo y que suele ser uno de los puntos más sensibles de cada negociación.

El punto de mayor fricción es que los gremios consideran que el esquema no compensa la pérdida frente a la inflación acumulada en los primeros meses del año. Con el calendario escolar en puerta, la negociación ingresa en una etapa decisiva donde el margen para evitar el conflicto se acorta y la expectativa está puesta en la reunión de este viernes que comenzará a las 14.