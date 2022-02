Como sigue el canillita atropellado en Capital por un conductor que se dio a la fuga

Sin una cama para internarse y con cinco costillas y su omoplato izquierdo roto, el canillita atropellado esta mañana en inmediaciones de lateral de Circunvalación y calle Alem, en Capital, ahora necesita una operación para recuperar su brazo. Así lo comentó a DIARIO HUARPE la familia de Pablo Barifusa, de 61, quien se encontraba en la puerta de la planta de Diario de Cuyo durante la madrugada de este lunes a la hora de ser atropellado por una camioneta Peugeot Partner blanca, dijeron fuentes policiales.

“Desde la madrugada estamos acá esperando que lo internen y no tienen camas porque el hospital está colapsado. No puede moverse y nos dijeron que necesita una operación en el omoplato”, dijo Myriam, su esposa, de 63 años.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana cuando Barifusa se preparaba para realizar el reparto de los diarios. Además de atropellar al hombre, que estaba a bordo de su motocicleta Kymco 110cc, el automovilista que se dio a la fuga además se llevó por delante cinco motocicletas más.

“Él no sabe qué pasó. Él me dice que no pudo ver nada y que solo sintió el golpe y se desmayó. Cuando se despertó estaba en el piso y no se acuerda de nada”, dijo Myriam en el poco tiempo que tuvo para charlar con su esposo.

Personal de la Comisaría 3º ahora se encuentra investigando las cámaras de seguridad en la zona para tratar de identificar al vehículo y su conductor. Afortunadamente, Barifusa no sufrió heridas mayores y ahora espera por una cama y su recuperación en el Hospital Doctor Guillermo Rawson, aunque dejó a su familia sin el sostén diario en su casa del barrio Los Andes en Chimbas.

“Él es nuestro único sostén familiar. El único que ingresaba dinero en la casa y ahora no sabemos que vamos a hacer. Él se iba desde Chimbas hasta allá en moto para poder trabajar y ahora no sabemos cómo vamos a hacer para los remedios y lo que él necesita internado”, se lamentó preocupada la mujer. Hasta el momento, el conductor no ha sido identificado.