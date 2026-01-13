Un grave accidente vial registrado este lunes en la conocida zona de La Frontera, en la ciudad balnearia de Pinamar, dejó a un niño de 8 años en estado crítico y marcó la temporada de verano con una noticia preocupante para vecinos y turistas.

El siniestro ocurrió cuando un vehículo tipo UTV rojo colisionó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok blanca y otro UTV en plena arena, en la intersección de Libertador y Ameghino, en un área frecuentada por vehículos de doble tracción.

El menor, que viajaba en uno de los UTV junto a un hombre de 30 años que también resultó herido, sufrió lesiones de extrema gravedad, incluida una fuerte lesión craneal, y tuvo que ser reanimado en el lugar por una médica que pasaba por la zona antes del arribo de los servicios de emergencia.

Tras las primeras asistencias, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde fue internado en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus heridas.

Fuentes médicas y policiales confirmaron que el menor permanece bajo observación y en estado crítico, con un cuadro delicado que requiere atención continua de especialistas en el nosocomio local.

Además del niño, otras personas que se encontraban en los UTV involucrados también recibieron atención médica, aunque con heridas de menor consideración. El operativo de emergencia incluyó a bomberos, ambulancias y personal de seguridad que trabajó en el lugar para asistir a las víctimas y preservar la escena para las pericias correspondientes.

Las autoridades continúan investigando cómo se produjo el choque y bajo qué circunstancias circulaban los vehículos en el sector de arena, donde la circulación de unidades 4×4 y similares está permitida bajo normas específicas de seguridad.