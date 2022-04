Cómo superar a una expareja, según los consejos de una psicóloga

La psicóloga Ana Laura Sánchez visitó el programa Yo Te Invito, que se transmite todas las tardes de lunes a viernes por Telesol, para hablar sobre las rupturas de pareja y cómo superar el duelo.

La profesional respondió cada una de las preguntas de la conductora Ana Paula Zabala. Dijo que “cuando se produce una ruptura es porque las personas venían no sintiendo cariño, atracción o no había una unión genuina entre ellos”. “Había una relación que no venía siendo relación o no había un vínculo establecido”, agregó.

La licenciada aconsejó que lo primero que tiene que hacer una persona para superar a su expareja es “darse tiempo para conectar con las emociones”. Y a la hora de buscar una nueva pareja, señaló que “no podemos decir: ‘este tiempo es el ideal’". “Depende de cada tiempo que tenga una persona”, añadió.

Posteriormente, si la pareja tiene hijos y busca no pelearse delante de ellos o para evitar estos momentos de discusiones, la psicóloga indicó que “lo ideal es no reprimir el enojo con la expareja. “La idea es no transmitirle la rabia a los niños, muchas veces hay que tratar de evitar que conozcan los motivos de la separación”. “Hay que bajarle la explicación de la separación a un nivel al que ellos puedan entender y no contaminar la relación que tienen con el papá o la mamá”, agregó.

La psicóloga explicó que cuando hay hijos por medio “es más complicado hacer el duelo porque uno está en contacto con la expareja justamente por la crianza de los niños”. “Algo que digo mucho es que por ahí es necesario que tengan en claro el concepto de familia y que ellos entiendan que van a seguir siendo una familia siempre a pesar de que los papás no son pareja”, destacó.

“Por ahí salir a compartir algo con los hijos, como una cena, es positivo, porque ayuda a los chicos a que entiendan que siguen siendo una familia”, cerró.

