La inteligencia artificial ya es un instrumento tecnológico cotidiano que se viene normalizando su uso de manera transversal en varios ámbitos sociales. Tanto en la casa, como en el trabajo, en la vida económica y profesional, pero también en la educación y en el entretenimiento.

Pero ¿qué sucede cuando los niños y adultos interactúan con los algoritmos y aplicaciones con IA generativa? ¿Puede la IA ayudar a mejorar prácticas educativas? ¿Qué riesgos tiene si no se la utiliza adecuadamente? ¿Cómo tener cuidado con los sesgos personales? Este y otros interrogantes se plantean en las clases que se vienen desarrollando los cursos del IA Lab, una iniciativa de capacitación que se brinda dentro del ISPE desde diciembre pasado y que, el próximo 9 de febrero comenzará un nuevo taller.

Los tutores que formarán a los niños son estudiantes avanzados del Profesorado en Nivel Inicial, Primario y Tecnológico, con vocación por la enseñanza lúdica y abierta a nuevas tecnologías.

El Curso Básico de IA para Adultos y Adolescentes (que no requiere tener conocimientos en programación) se desarrollará en todo el mes con modalidad presencial y su enfoque, está orientado en desarrollar las capacidades cognitivas para usar la IA con criterio de buenas prácticas, para aprovechar que la tecnología facilite las tareas cotidianas en el estudio y en el trabajo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la licenciada en comunicación y docente Yuliana Cortez, explicó los fundamentos de este curso que se impartirá en el Instituto Superior de Formación Docente – Domingo F. Sarmiento (ISPE).

“Pensando en que el aprendizaje es importante para todas las edades, detectamos esta necesidad de dar un aporte para que se pueda mejorar el manejo de la IA en la vida cotidiana. Buscamos que sean experiencias de enseñanzas con retroalimentación y que no sean de forma unidireccional. La cuestión pasa por reconocer dónde está la IA en nuestra vida y explicar conceptos básicos como los tipos de IA, las etapas de la IA, escribir prompts entender qué son y saber por qué la estamos utilizando”, resaltó la especialista.

Al entrar en contacto con la IA, hay claves para tomar en cuenta, qué se pregunta, cómo redactar la instrucción, qué respuestas queremos y cómo la queremos. Además de conocer cuáles son los diferentes modelos de inteligencia artificial y para qué sirven. Ante esto, Cortez puntualizó que “es importante conocer y usar criterios para saber cuándo la IA alucina y también poder corroborar los datos que nos ofrece”.



El laboratorio de IA del ISPE abrió en diciembre y tuvo una primera prueba de talleres gratuitos para niños que estaban egresando de la primaria. A los mejores promedios, se los becó para que pudieran cursarlos con tutores que son estudiantes del profesorado de educación inicial, del profesorado de educación primaria y del profesorado de educación tecnológica.

Ahora, con el nuevo ciclo que comenzará en los próximos días, estará destinado a niños de 8 a 10 años, de 10 hasta 14; y finalmente, otro para adultos.

Al finalizar el taller, los participantes tendrán competencias para explicar qué es la IA, qué tipos existen y cuáles son sus etapas. Saber escribir “prompts” (intrucciones) efectivos y reutilizables para tareas reales. Aplicar la IA a la redacción de resúmenes, creación de contenido para redes sociales, planificación y mejora de productividad. Trabajar con un marco de uso responsable en materia de privacidad, sesgo y verificación. Dominar las funciones Canva, ChatGPT, Gemini, Midjourney y Copilot.

Los chicos y jóvenes pueden aprender a usar las aplicaciones más difundidas y aprender a construir sus propios "prompts".

El ciclo se compone de cuatro clases de hora y media en cuatro semanas de forma presencial y con actividades guiadas. El único requisito que se pide es tener manejo básico de uso de PC y del celular. Los horarios son de 18 hs. a 19:30 hs. de lunes a jueves para niños y adolescentes. Para los adultos serán los miércoles solamente de 20 hs. a 21:30 hs. Los talleres son arancelados y tendrán lugar desde el 9 de febrero en la sede del ISPE (Rivadavia 47 oeste). Para más información, se puede consultar al teléfono 2644202622.