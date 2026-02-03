La discusión por el precio de la uva volvió a encender alarmas en el sector vitivinícola sanjuanino. Tras una asamblea con productores, el presidente de la Mesa Vitícola , Pablo Martín, fue contundente en diálogo con San Juan en Noticias, de Radio Mitre 95.1, al describir el escenario actual y lanzó una advertencia directa: “Hay mucha incertidumbre. Si se mantienen estos precios, muchos productores que no van a poder seguir trabajando”.

El planteo se da en la antesala del período fuerte de cosecha y en un contexto marcado por inflación, devaluación y costos en alza. Según explicó Martín, el objetivo de la reunión fue poner sobre la mesa la realidad del sector y dejar en claro que los valores que hoy maneja la industria “son bajos” y que existe margen para mejorarlos.

Uva para mosto, el reclamo más crítico

El foco principal del reclamo está puesto en la uva con destino a mosto, que hoy concentra la mayor preocupación entre los productores. “Se está hablando de un precio de $200, que fue el mismo precio del año pasado”, señaló Martín al referirse a los valores que se manejan de manera informal en el mercado.

Para la Mesa Vitícola , ese número vuelve inviable la actividad. “Nosotros entendemos que el precio de la uva para mosto debe estar en los $280 o $300. Esos son precios como para medianamente seguir subsistiendo en la actividad”, afirmó el dirigente.

La brecha entre lo que se pagaría y lo que reclama el sector es significativa. Pasar de $200 a $280 implica un aumento del 40%, mientras que llegar a $300 representa una suba del 50%. Según advirtió Martín, mantener el mismo precio por tercer año consecutivo, en un contexto de inflación y devaluación acumulada, deja al productor sin margen de maniobra. “Eso nos deja totalmente desfinanciados y directamente fuera de la actividad”, sostuvo.

La uva de pasa y un atraso persistente

La situación de la uva con destino a pasa también genera preocupación. En este caso, los valores que actualmente ofrece la industria se ubican entre $350 y $380 por kilo. Para la Mesa Vitícola , esos precios no reflejan la realidad económica del sector. “Vemos que los precios que hoy actualmente está ofreciendo la industria son bajos y que vemos la posibilidad de que esos precios puedan ser mejorados”, explicó Martín.

Desde el sector productivo plantean que el precio debería tener un piso de $400 por kilo. En términos porcentuales, el reclamo implica una suba de alrededor del 5,3% si se toma como base $380, y de aproximadamente el 14,3% si el punto de partida es $350.

Para los productores, incluso ese ajuste resulta moderado si se tiene en cuenta que se trata de un producto exportable y que, en el último año, la economía atravesó una devaluación cercana al 40%. En ese sentido, Martín recordó que la temporada pasada la industria comenzó ofreciendo valores más bajos y terminó pagando precios similares a los actuales.

Una actividad al límite

Consultado sobre la viabilidad de la actividad con los precios que se están manejando, el titular de la Mesa Vitícola fue tajante: “Totalmente inviable”. Según explicó, los costos de producción crecieron de manera sostenida y el atraso en los valores de la uva golpea con más fuerza a los pequeños y medianos productores.

El clima en el sector es de fuerte preocupación y ansiedad. “El productor que asistió hoy a la asamblea está muy ansioso”, relató Martín. La uva de pasa ya comenzó a cosecharse y algunas variedades destinadas a mosto también, mientras que el período fuerte para bodega y mosto se concentra entre mediados de febrero y principios de marzo.

Diálogo y malestar del sector productivo

Desde la Mesa Vitícola sostienen que el diálogo con la industria recién comienza y que, históricamente, las conversaciones por precios se intensifican en esta etapa del año. “Creemos en el diálogo y en la buena comprensión por parte de la industria. No estamos pidiendo ningún valor fuera de lo normal”, remarcó Martín.

Pese al escenario complejo, Martín admitió que conviven sensaciones contrapuestas: “Hay una mezcla de optimismo y por otro lado la gran preocupación y molestia de los productores”, resumió.

La advertencia, según dejó en claro el presidente de la Mesa Vitícola , no es retórica. Si los precios no se corrigen en las próximas semanas, el impacto será directo sobre la estructura productiva de la provincia, con más viñateros obligados a abandonar una actividad histórica para la economía sanjuanina.