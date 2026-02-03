San Juan vivirá un martes marcado por el calor y la inestabilidad atmosférica, según detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves, pero se prevé que el calor y la nubosidad variable dominen el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 20ºC de mínima y los 34ºC de máxima, manteniendo un ambiente caluroso durante la mayor parte de la jornada. El viento será leve, inicialmente del sector Sur y luego rotando al Oeste, sin generar un alivio térmico significativo.

Hacia la tarde, la inestabilidad irá en aumento y el SMN pronostica tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia, con probabilidades que se ubican entre el 10% y el 40%. Para la noche, las chances de precipitaciones se incrementarán, alcanzando entre el 40% y el 70%, lo que aconseja a los sanjuaninos tomar precauciones, especialmente al planificar actividades al aire libre.

El organismo reiteró la necesidad de mantenerse informado sobre posibles cambios en el pronóstico, ya que la combinación de calor y lluvias puede generar episodios de tormenta localmente intensa.