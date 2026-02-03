El estado del Paso Agua Negra para este martes 3 de febrero

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de su Secretaría de Relaciones Institucionales, informa oficialmente el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra, correspondiente a la Ruta Nacional 150.

De acuerdo con el último reporte, el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación en el horario habitual de 07:00 a 17:00 horas. Este corredor, de vital importancia para la conectividad entre Argentina (Provincia de San Juan) y Chile (Región de Coquimbo), se mantiene operativo bajo condiciones normales para la época.

Recomendaciones de seguridad vial

Las autoridades hacen un llamado a los conductores que transiten por la ruta para que extremen las precauciones y respeten las siguientes indicaciones:

Circular con luces bajas encendidas permanentemente.

Respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos en las señaléticas.

Mantener una conducción precavida durante todo el trayecto, teniendo en cuenta las características propias de la ruta de montaña.

Información de contacto y canales oficiales

Para consultas específicas y obtener información actualizada en tiempo real, el Gobierno recomienda ingresar al sitio web oficial del paso:

https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/

Además, se pone a disposición de la comunidad los siguientes números telefónicos y contactos de utilidad:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (Lunes a viernes, 9 a 18 h).

Ministerio de Gobierno (San Juan): (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208.

Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002 Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad (Delegación San Juan): (+54) (264) 4213534 / 4212966.

Consulado Argentino en Valparaíso (Chile): (+56) (32) 2217419 / 2213691. *Guardia de emergencia: (+56) (9) 93238104*.

Emergencias Médicas (Hospital Tomás Perón - Rodeo): 107.

Importante para Comunicaciones Internacionales

Para quienes necesiten realizar llamadas desde Argentina hacia Chile, se recuerda el formato:

A teléfono fijo: Marcar (+56) + código de zona + número. (Ejemplo: Para La Serena/Coquimbo, código 51).

A teléfono celular: Marcar (+56) (9) + número de celular.

Se insta a los viajeros a planificar su travesía con anticipación, verificar las condiciones climáticas antes de partir y utilizar exclusivamente los canales oficiales para confirmar el estado del paso, evitando así la desinformación.