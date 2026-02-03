Publicidad
Publicidad

Provinciales > Reporte oficial

El estado del Paso Agua Negra para este martes 3 de febrero

A través de la Secretaría de Relaciones Instituciones, el Gobierno provincial difundió el estado operativo del paso, recordando que la información confirmada y los teléfonos de guardia se encuentran disponibles en el portal aguanegra.sanjuan.gob.ar.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
El corredor internacional opera con normalidad. FOTO: Gentileza

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de su Secretaría de Relaciones Institucionales, informa oficialmente el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra, correspondiente a la Ruta Nacional 150.

De acuerdo con el último reporte, el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación en el horario habitual de 07:00 a 17:00 horas. Este corredor, de vital importancia para la conectividad entre Argentina (Provincia de San Juan) y Chile (Región de Coquimbo), se mantiene operativo bajo condiciones normales para la época.

Publicidad

Recomendaciones de seguridad vial

Las autoridades hacen un llamado a los conductores que transiten por la ruta para que extremen las precauciones y respeten las siguientes indicaciones:

  • Circular con luces bajas encendidas permanentemente.

  • Respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos en las señaléticas.

  • Mantener una conducción precavida durante todo el trayecto, teniendo en cuenta las características propias de la ruta de montaña.

Información de contacto y canales oficiales

Para consultas específicas y obtener información actualizada en tiempo real, el Gobierno recomienda ingresar al sitio web oficial del paso:
https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/

Publicidad

Además, se pone a disposición de la comunidad los siguientes números telefónicos y contactos de utilidad:

  • Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (Lunes a viernes, 9 a 18 h).

  • Ministerio de Gobierno (San Juan): (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208.

  • Gendarmería Nacional Argentina:

    • Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002

    • Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473

  • Dirección Nacional de Vialidad (Delegación San Juan): (+54) (264) 4213534 / 4212966.

  • Consulado Argentino en Valparaíso (Chile): (+56) (32) 2217419 / 2213691. *Guardia de emergencia: (+56) (9) 93238104*.

  • Emergencias Médicas (Hospital Tomás Perón - Rodeo): 107.

Importante para Comunicaciones Internacionales

Para quienes necesiten realizar llamadas desde Argentina hacia Chile, se recuerda el formato:

Publicidad

  • A teléfono fijo: Marcar (+56) + código de zona + número. (Ejemplo: Para La Serena/Coquimbo, código 51).

  • A teléfono celular: Marcar (+56) (9) + número de celular.

Se insta a los viajeros a planificar su travesía con anticipación, verificar las condiciones climáticas antes de partir y utilizar exclusivamente los canales oficiales para confirmar el estado del paso, evitando así la desinformación.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS