La discusión por una reforma electoral en San Juan comenzó a tomar forma luego de que el gobernador Marcelo Orrego manifestara públicamente su intención de avanzar en cambios al sistema vigente, con el foco puesto en eliminar la Ley de Lemas Renovada, conocida como Sipad. En sus declaraciones, el mandatario buscó despejar suspicacias y dejó en claro que el objetivo no es impulsar una norma funcional a la coyuntura política. “No quiero hacer una ley que sea a medida del gobierno de turno, sino una ley para el futuro, que no sea para una persona ni para un espacio político”, afirmó.

En ese contexto, DIARIO HUARPE consultó a los jefes de bloque de la Cámara de Diputados, quienes coincidieron en la necesidad de debatir una nueva normativa electoral, aunque expusieron miradas distintas sobre el alcance y las características que debería tener el eventual cambio de sistema.

Desde el Bloquismo, su presidente de bloque, Luis Rueda, consideró positiva la apertura del debate y reclamó un trabajo amplio dentro de la Legislatura. “Nos parece bien que se abra la discusión y el trabajo interno en la Cámara de Diputados con todos los bloques para poder avanzar en un código electoral”, señaló. En esa línea, destacó la disposición de su espacio a participar activamente del proceso. “Estamos abiertos al diálogo, a debatir y a proponer, porque desde nuestro partido también vamos a hacer aportes”, sostuvo.

Rueda remarcó que, si bien es importante garantizar la participación política, también es necesario evitar sistemas excesivamente complejos. “Creemos que es buena la participación, pero que no sea excesiva. No debería haber tanta cantidad de listas por frente o por partido, porque eso puede confundir a quién va a votar. El sistema debe ser claro para los sanjuaninos y permitir una participación amplia sin generar confusión”, expresó.

Por su parte, el presidente del bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, coincidió en que la reforma electoral debe ser discutida, aunque aclaró que el peronismo aún no tiene una posición cerrada sobre el sistema a adoptar. “Creo que debemos trabajar una reforma electoral y ver qué es lo que impulsará el oficialismo”, afirmó. Además, recordó que su bloque ya presentó iniciativas propias en años anteriores. “También tenemos que discutir lo que presentó el bloque Justicialista en 2024, que es acortar los mandatos del gobernador a solo dos”, indicó.

Quiroga Moyano explicó que el PJ dará el debate puertas adentro antes de fijar una postura definitiva. “Todavía no hay una opinión tomada respecto de qué sistema electoral se debe tener, pero en los próximos días vamos a tener reuniones en el partido con el Consejo para definir hacia dónde encarar”, adelantó.

Desde el bloque ADN–La Libertad Avanza, Fernando Patinella fue más categórico respecto de la necesidad de avanzar con cambios concretos. “La reforma del sistema electoral es fundamental y fue parte de la campaña”, recordó. En su análisis, sostuvo que la sociedad demanda un esquema más claro y menos costoso. “La gente requiere una respuesta en la legislación provincial para que sea más transparente y menos onerosa que la que tuvimos a nivel nacional”, dijo.

Para Patinella, hay puntos que no admiten postergaciones. “La Boleta Única es impostergable; el resto se puede debatir. Pretender postergar la reforma no va en línea con lo que se necesita”, afirmó. Además, planteó la necesidad de terminar con ciertos efectos del sistema actual. “Creo que debemos seguir la línea nacional, con candidatos individualizados, la posibilidad de votar lista completa o no, y terminar con el efecto arrastre”, concluyó.

Así, el debate por la reforma electoral comenzó a instalarse con fuerza en la agenda política provincial. Aunque existe consenso en la necesidad de modificar el sistema vigente, las diferencias entre los bloques anticipan una discusión profunda y prolongada sobre cuál será el modelo que regirá las futuras elecciones en San Juan.