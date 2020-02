Companhia aérea Low cost Flybondi voará regularmente entre Buenos Aires e São Paulo a partir de jane

POR AGENCIA TÉLAM 31 de octubre de 2019

A companhia aérea low cost Flybondi começará a voar a rota Buenos Aires - São Paulo de forma regular a partir de janeiro, com uma frequência de três vezes por semana.







A Flybondi será a primeira companhia low cost em cobrir a rota entre Buenos Aires e São Paulo, além dos voos que já operam com a Aerolíneas Argentinas, a Latam e a Gol em forma direta e a Azul com escalas em Belo Horizonte.







Os voos da Flybondi entre a Argentina e o Brasil começaram em 11 de outubro conectando Rio de Janeiro e Buenos Aires, e a partir do dia 19 de dezembro será acrescentado Florianópolis, ambos com uma altíssima procura de reservas, informaram fontes da empresa.







A nova rota será inaugurada em 24 de janeiro de 2020, um dia antes do aniversário número 466 da capital paulista.