Con 100 años participó en “¿Quién quiere ser millonario?” para conocer San Juan

Algo histórico para el programa de Telefe. Una mujer, la más longeva en participar, estuvo en “¿Quién quiere ser millonario?”, se trata de Elba que tiene 100 años. Su sueño era ganar dinero para poder viajar. El destino no estaba fuera del país ni del continente, sino que la anciana quiere conocer San Juan.

"Es la única provincia que no conozco y me gustaría visitarla. He tenido oportunidad de conocer todo el resto del país y Europa; pero me queda San Juan", le dijo a Santiago del Moro. Este le preguntó si tomaba vino y ella respondió que no.