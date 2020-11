Con Alberto, el G20 comprometió al FMI a suspender servicios de deuda y acercar financiamiento a países en crisis

El presidente Alberto Fernández participó el domingo de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), que en esta ocasión, en forma virtual, acordó continuar apoyando a los países en vías de desarrollo que deben enfrentar con escasez de recursos los efectos económicos, sociales y sanitarios de la pandemia de coronavirus.

Presidida desde Riad, la cumbre aprobó una declaración que compromete a los países miembros del G20 a fortalecer el acceso a financiamiento de los países a la vacuna y otros elementos necesarios para atacar el Covid-19.

Con una crisis extendida a nivel global y caída del producto bruto, el G20 aseguró implementar más acciones de estabilización con herramientas fiscales, monetarias y financieras, para asegurar que "las instituciones crediticias y las organizaciones internacionales más relevantes den soporte a países emergentes, en desarrollo y de bajos ingresos".

El Gobierno tomó como un triunfo los términos de la declaración, que lo fortalecen de cara a la renegociación del préstamo stand-by que el Estado argentino negocia repagar al Fondo Monetario internacional (FMI) con un plazo de gracia de tres años.

La declaración de los líderes, que aprobaron el presidente en salida de los Estados Unidos, Donald Trump; la canciller alemana, Ángela Merkel; el chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin, entre otros, reaseguró la suspensión de los servicios de la deuda para unos 70 países de ingresos bajos y medio-bajos, siguiendo la iniciativa que instrumenta el FMI y el Banco Mundial. Tal suspensión rige actualmente hasta junio de 2021, pero podría extenderse otros seis meses.

Asimismo, los países hicieron un llamado a los acreedores privados, entre los que detectan cierta "falta de participación" en los procesos de blanqueo de información y condiciones de los préstamos otorgados, y los conminó a "participar en términos comparables cuando sean requeridos por los países" que podrían ampararse en la Iniciativa de Suspensión de los Servicios de la Deuda.

Fernández aprovechó el segundo plenario de la cumbre para destacar "las asimetrías entre países centrales y periféricos y la desigualdad social" que se acentúa en la región con la pandemia, y reclamar cierta coordinación para instrumentar "políticas económicas, industriales y sociales orientadas al cambio estructural de nuestras economías, que hoy solo favorecen que el ingreso se concentre en muy pocos y que la pobreza se distribuya entre millones".

El presidente habló de propiciar "un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental", fortalecer la cooperación energética, tras la crisis del precio del petróleo de comienzos de año, y tender hacia "un comercio agrícola abierto y transparente", que supuso un mensaje entre líneas a las potencias económicas, sobre todo europeas, que frenan el debate tendiente a remover medidas proteccionistas en este mercado.

A diferencia de Trump, Fernández ratificó los compromisos del Acuerdo de París, e invitó a redoblar los esfuerzos para apoyar acciones en materia de adaptación y reducción de riesgos de desastres ligados al cambio climático.

