Con drones comenzó la búsqueda de Samuel Aguirre, el joven que mató a su vecino de un puntazo

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales confirmó la identidad del presunto autor del homicidio de José Mario Amaya, de 36 años, ocurrido en la madrugada de este domingo en el departamento de Pocito. Se trata de Samuel Pablo Aguirre, de 19 años de edad, quien se encuentra prófugo luego de atacar a su vecino con un arma blanca y darse a la fuga hacia una zona rural de difícil acceso.

El hecho se registró alrededor de las 4:00 de la madrugada en la intersección de Ruta 40 y Roger Ballet, entre calles 11 y 12. Según el relato de familiares de la víctima, presentes en el lugar, escucharon gritos y una discusión proveniente del exterior de la vivienda. Al salir, observaron a Amaya forcejeando con su vecino Samuel Aguirre, tras lo cual la víctima se llevó las manos al rostro y se dio vuelta completamente ensangrentado.

Testigos afirmaron que, mientras los familiares socorrían a Amaya y lo trasladaban en un vehículo particular al Hospital Departamental de Pocito, Aguirre ingresó a su domicilio y posteriormente huyó del lugar. La víctima llegó sin signos vitales al centro de salud, donde fue examinada por el médico legista Dr. Roy, quien constató una herida contuso cortante de 4 centímetros de longitud en la región mandibular izquierda, compatible con el uso de un objeto corto punzante.

En el lugar del hecho, personal de la Brigada de Delitos Especiales y División Criminalística halló una gorra con visera color blanca y negra, que presuntamente vestía el agresor, junto a una hoja de cuchillo tipo carnicero y abundantes manchas de sangre. Posteriormente, durante allanamientos realizados en el domicilio de Aguirre, se secuestró un mango de cuchillo del mismo tipo con la hoja cortada, compatible con el arma encontrada en la escena del crimen.

La investigación, a cargo de los fiscales coordinadores Iván Grassi y Francisco Micheltorena, se centra ahora en la búsqueda del prófugo. Dada la naturaleza rural de la zona, con vastas extensiones y acceso dificultoso, se ha requerido el apoyo de la Policía Rural y se están realizando rastrillajes con drones para localizar a Samuel Aguirre, quien enfrenta cargos por homicidio doloso simple.