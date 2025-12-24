Las ventas minoristas durante las fiestas navideñas registraron un crecimiento del 3 % en San Juan, según el relevamiento difundido por la Cámara de Comercio y Servicios de la provincia. El dato marca una mejora respecto de 2024, cuando el incremento había sido del 2 %, y consolida una tendencia de leve recuperación en el consumo.

Entre los rubros más demandados se destacaron el calzado, la regalería y artículos para el hogar, los celulares con sus accesorios y la indumentaria, con especial protagonismo de la ropa destinada a adolescentes y niños. Estos sectores concentraron buena parte de las compras realizadas en los días previos a la Nochebuena.

El ticket promedio se ubicó en torno a los $46.000, mientras que los medios de pago mostraron una clara preferencia por el financiamiento: el 70 % de las operaciones se realizó con tarjetas de crédito, principalmente en planes de 3 y 6 cuotas. El 30 % restante correspondió a pagos electrónicos y efectivo. En este contexto, los comercios ofrecieron promociones bancarias y descuentos, resignando en muchos casos parte de su rentabilidad para incentivar el consumo.

En cuanto al movimiento comercial, se observó una gran afluencia de público en el microcentro sanjuanino durante los días viernes 19, lunes 22, martes 23 y miércoles 24, especialmente en horas de la mañana. En departamentos con fuerte actividad comercial como Rawson, Caucete y Jáchal, el flujo fue menor que en Capital, aunque se repitió la tendencia de consumidores enfocados en ofertas y precios convenientes.

Desde la Cámara también señalaron que el pago del aguinaldo a empleados de la administración pública fue un factor clave para dinamizar las ventas y potenciar la actividad comercial en la previa de las fiestas.

Finalmente, se destacó el operativo de seguridad desplegado por la Policía de San Juan durante las jornadas de mayor concurrencia. El comisario Sergio Ruarte, al frente del Cuerpo Especial de Vigilancia, coordinó un total de 60 efectivos que realizaron tareas de prevención del delito e inteligencia, garantizando el normal desarrollo de las ventas navideñas.