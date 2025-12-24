La tradicional industria de alfajores de Mar del Plata, que forma parte de la identidad gastronómica de la ciudad balnearia, presentó las novedades para la temporada 2026, con sabores innovadores, formatos especiales y versiones temáticas que buscan atraer tanto a turistas como a residentes locales.

Entre los lanzamientos más destacados, varias casas elaboradoras incorporaron rellenos creativos como dulce de leche con chocolate blanco, frutos rojos y combinaciones con especias, así como propuestas con texturas diferentes, incluyendo galletitas crocantes o rellenos semifríos, pensadas para ofrecer una experiencia más fresca en los días de verano.

Además de las variaciones en sabores, algunas marcas marplatenses anunciaron presentaciones temáticas y empaques especiales para la temporada 2026, con diseños inspirados en el mar, el sol y motivos veraniegos, destinados a convertirse en souvenirs gastronómicos que los visitantes puedan llevar a sus hogares y regalar durante las fiestas.

Productores artesanales también presentaron ediciones limitadas con ingredientes locales y orgánicos, resaltando productos como nueces, almendras y dulces regionales, en un intento por diferenciarse y ofrecer propuestas con identidad propia dentro del competitivo mercado de alfajores.

Los consumidores, por su parte, recibieron con entusiasmo estas novedades, compartiendo en redes sociales sus preferencias entre las nuevas versiones y comparándolas con las preexistentes tradicionales como los clásicos alfajores de chocolate con dulce de leche, una marca registrada de Mar del Plata.

Con la temporada 2026 acercándose, se espera que estos nuevos alfajores se conviertan en uno de los productos más buscados por quienes visitan la ciudad, complementando la oferta turística y gastronómica que caracteriza a Mar del Plata durante el verano.