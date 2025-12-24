La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció una prórroga para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un trámite clave para que las familias puedan acceder al monto total del beneficio. La medida fue oficializada a través de la Resolución 382, publicada en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, el trámite que vencía el 31 de diciembre de 2025 podrá realizarse ahora hasta el 31 de marzo de 2026, otorgando más tiempo a los titulares para cumplir con los requisitos exigidos y así cobrar el 20% del monto retenido durante el año.

La Libreta AUH permite acreditar los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de niños, niñas y adolescentes, condiciones obligatorias establecidas en la Ley 24.714 para percibir la asignación en su totalidad.

Desde Anses aclararon que quienes no presenten la documentación dentro del nuevo plazo pierden el derecho a cobrar el dinero retenido, por lo que remarcaron la importancia de completar el trámite en tiempo y forma. La extensión busca evitar que las familias queden excluidas por dificultades administrativas o de acceso a los canales digitales.

El trámite puede realizarse de manera online ingresando a mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH, el titular puede verificar el estado o generar el formulario correspondiente.

Una vez descargado, el formulario debe imprimirse y ser completado y firmado por la escuela y el centro de salud. Luego, se debe subir una foto del documento en formato JPG, con un peso menor a 3 MB, siguiendo los pasos indicados en la plataforma.

El proceso se considera finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación. Quienes no puedan realizar el trámite online pueden acercarse sin turno a una oficina de Anses o participar de los operativos territoriales que el organismo despliega en distintas localidades del país.