Rescataron al hombre que había subido a la antena de Radio Colón

El operativo montado en Capital por un hombre que había escalado la antena de Radio Colón concluyó con un rescate exitoso. Tras más de una hora de trabajo conjunto, personal de Bomberos, Policía y la Unidad Fiscal de Investigación Genérica lograron que descendiera sin sufrir lesiones.

El fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica, confirmó que la intervención permitió poner a resguardo a la persona que se encontraba en la parte más alta de la estructura. “Hará una hora atrás hemos recibido la noticia de una persona que estaba subida en la antena de la radio. Bomberos se constituyeron junto con la gente del Ministerio Público Fiscal”, explicó.

Publicidad

Según detalló el funcionario judicial, en el lugar estuvo presente el comisario Bustamante, quien quedó a cargo del proceso de diálogo. “Se logró una gestión positiva y se pudo rescatar a la persona que estaba en la punta de la antena”, señaló Achem.

El fiscal indicó que el procedimiento demandó más de una hora de trabajo continuo. “Fue más de una hora larga de trabajo y ya está a resguardo, al menos adentro de la ambulancia”, precisó.

Publicidad

Finalmente, Achem informó que se solicitó el traslado del hombre a un centro de salud para su asistencia. “Hemos pedido que sea trasladado al Hospital Marcial Quiroga o al Hospital Rawson, donde lo puedan estabilizar emocionalmente”, concluyó.

El operativo se desarrolló en la antena ubicada sobre calle Scalabrini Ortiz, en inmediaciones del Hiper Libertad, y fue seguido de cerca por las autoridades hasta su resolución.

Publicidad

Del operativo participó la Policía de San Juan, Bomberos y el Ministerio Público Fiscal, además del personal médico que se hizo presente.

