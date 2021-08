Con el debut de Fuentes, Desamparados igualó sin goles contra Camioneros

Había mucha expectativa por lo que iba a ser el primer encuentro en la era de Marcelo Fuentes, pero Desamparados igualó contra Camioneros en un partido sin goles. El encuentro correspondió a la fecha 16 del torneo de Federal A. El Puyutano volvió a ser local en su cancha y salió a conquistar los tres puntos que no terminó alcanzado por poco.

En la primera mitad, fue un partido donde los arqueros no tuvieron demasiado trabajo, ya que ambos equipos no generaban situaciones claras, aunque el Víbora manejaba la pelota, tubos varios tiros de esquina que no pudieron aprovechar.

En el complemento, fue otra la historia, porque Desamparados salió a comérselo crudo a Camioneros que se metió muy atrás y le impedía a Sportivo poder llegar con claridad en los minutos iniciales. Pero con el correr del tiempo, Bruno Rodríguez generó una clara que hizo lucir al arquero visitante.

Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

El experimentado DT convocó a dos jugadores de la primera local como lo son Emiliano Encina y Mariano De La Vega. Con estos chicos que metió Fuentes en el segundo tiempo, Desamparados fue muy más profundo y agresivo, también ingresó Santiago Ceballos que tuvo la más clara del partido con un cabezazo que dio en el travesaño y picó en la línea y salió.

Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

El Víbora venía de una dolorosa caída ante Juventud Unida por 4 a 0 en el estadio del Bicentenario. Este hecho marcó la salida de su entrenador Cristian Bove. Por tal motivo llegó Fuentes, y en su primer partido, el equipo mostró otra actitud y fue mucho más agresivo, aunque se quedó con las ganas de sumar de a tres.

En la próxima fecha, el Víbora deberá visitar al siempre difícil Huracán Las Heras en Mendoza.