Este jueves 4 de septiembre se llevó a cabo en San Juan el lanzamiento oficial del Foro Nacional de Turismo 2025. El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. El evento tuvo lugar en el Teatro del Bicentenario y marcó el inicio formal de esta nueva edición del foro, bajo el lema “Transformando destinos: innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”.

El Foro Nacional de Turismo es una iniciativa organizada por el Consejo Federal de Turismo, en conjunto con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y el Gobierno de la Provincia de San Juan. Además, cuenta con el respaldo de la Cámara Argentina de Turismo. En esta edición, se propone consolidar un espacio de intercambio y reflexión para los distintos sectores que integran la actividad turística en todo el país.

Durante su intervención, el gobernador Orrego señaló la importancia del turismo como parte de la matriz productiva provincial y destacó la oportunidad que representa el foro para visibilizar los atractivos naturales, culturales y humanos de San Juan. Por su parte, el secretario Daniel Scioli remarcó el potencial del país como producto turístico global y valoró el desarrollo del evento en la provincia como un punto de inflexión en la agenda nacional del sector.

La apertura oficial contó también con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, el presidente del Consejo Federal de Turismo, Valentín Díaz Gilligan, y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel, entre otras autoridades y referentes.

El foro reúne a representantes del ámbito público, privado, académico y comunitario para abordar de forma articulada los desafíos del turismo en el país. En esta edición, el eje principal es el “Diálogo Federal sobre los Destinos Turísticos Inteligentes”, una metodología orientada a transformar los destinos a través de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad.

El objetivo de este encuentro es generar consensos y líneas de acción comunes que permitan desarrollar políticas turísticas inteligentes y sostenibles en todo el territorio nacional. La propuesta se extiende más allá de las grandes ciudades y busca aplicar este modelo en distintos tipos de destinos, promoviendo el crecimiento equilibrado de la actividad en cada región del país.