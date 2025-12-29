Tras una extensa sesión y luego de intensas negociaciones políticas, el Concejo Deliberante de Chimbas aprobó el Presupuesto 2026, aunque con modificaciones sustanciales respecto al proyecto original enviado por el Ejecutivo municipal que lograron la mayoría para revertir el texto oficial y que contó con votos del oficialismo y la oposición juntos.

El debate se había empantanado cuando los concejales cuestionaron que el proyecto contemplara apenas un 3% del presupuesto total para el Deliberante durante el próximo año. Esa asignación fue considerada insuficiente por los ediles, quienes reclamaron mayores recursos para garantizar el normal funcionamiento institucional. Finalmente, y tras varias horas de deliberación, el Ejecutivo aceptó el planteo y la partida fue elevada al 11,3%, esto significarán poco más de $4.000 millones para todo el 2026.

La decisión del cambio tuvo el apoyo mayoritario al votar a favor de la modificación el presidente del cuerpo Ariel Rivero, Ivana Cortez, Noelia Tortarolo, Augusto Neyra y Leonela Yúdica; del bloque peronista, más los opositores Eduardo Rodríguez del bloque Cambia San Juan, y Griselda Chávez, de La Libertad Avanza. A favor del proyecto presentado por el Ejecutivo votaron el opositor Eduardo Núñez de Cambia San Juan; el giojista Luciano Cano y María Arredondo, la única del bloque oficialista.

Con esa modificación incorporada, el resto de los artículos del Presupuesto 2026 fueron aprobados por unanimidad. De este modo, la gestión municipal que encabeza la intendenta Daniela Rodríguez logró avanzar con la aprobación de la hoja de ruta financiera y de gestión para el próximo año, un paso clave para la planificación de obras, servicios y políticas públicas en el departamento.

Desde el oficialismo destacaron el acuerdo alcanzado y remarcaron la importancia del diálogo institucional para arribar a consensos, mientras que desde los distintos bloques coincidieron en la necesidad de contar con un presupuesto equilibrado y viable, que contemple tanto las prioridades del Ejecutivo como el rol del Concejo Deliberante.

Sin embargo, el debate político en Chimbas no se detendrá allí. Este martes, el cuerpo deliberativo deberá tratar la Ordenanza Tributaria Anual, una norma central que define los ingresos estimados de la comuna para 2026 y el esquema de tasas y tributos que se aplicarán a los vecinos.

Ese proyecto ya anticipa una discusión aún más compleja. La gestión de Daniela Rodríguez impulsa la incorporación, por primera vez en la historia del departamento, del cobro del impuesto inmobiliario municipal. La iniciativa genera una fuerte resistencia en el Concejo, especialmente en los bloques opositores, que adelantaron que no acompañarán la propuesta y advirtieron que incluso podría haber disidencias dentro del propio oficialismo.

Según el texto enviado por el Ejecutivo, el tributo propuesto sería 0,005 (5 por mil) sobre el avalúo fiscal de las viviendas, determinado por la Dirección de Rentas de la Provincia. La discusión promete un clima tenso en el recinto y podría marcar un nuevo capítulo de debate político en Chimbas, con impacto directo en el bolsillo de los contribuyentes.