Con mucha tecnología y sus éxitos Fonsi hizo delirar a los sanjuaninos

Con un espectáculo lleno de luces, bailarines y canciones que recorrieron el mundo, Luis Fonsi deleitó a miles de personas en el escenario principal de la Fiesta Nacional del Sol.

Tras algunos minutos de demora para la puesta a punto de la tecnología, Fonsi entró a escenario sobre la 1 de la madrugada de este sábado. La llegada del puertorriqueño desató el delirio del público. Sin importar sus ubicaciones en el sector de entradas numeradas, miles de personas se abalanzaron para llegar lo más cerca posible del escenario.

El show comenzó con "Imposible", uno de los éxitos que el puertorriqueño que supo interpretar con Ozuna. Tras este primer tema movido, siguió un mix te éxitos bailables y otras canciones más románticas.

Todo el espectáculo estuvo acompañado por un gran despliegue tecnológico que incluyó luces, fuegos de artificio y hasta serpentinas. Además de la banda, el cantante estuvo en escena siempre acompañado por dos parejas de bailarines.

Antes del cierre el espectáculo, desde la organización confirmaron que hubo más de 120.000 personas en el Costanera Predio Ferial. Durante la presentación de Fonsi destacaron que había turistas de Mendoza, Tierra del Fuego, Neuquén, Salta y Chile.

Testimonios

Silvina Jofré de 21 años, llegó desde Tierra del Fuego para ver el espectáculo. "Cuando supe que iba a venir no dudé en venir, iba a ir a Mendoza a vacacionar pero no me iba a perder está oportunidad".

Delia López, de 52 años viene de Rawson se declara fonsinista: "Este es un regalo que me hicieron mis hijos", aseguró.

Enrique Rodríguez tiene 57 años acompañaba a sus hijas y esposa: "Nunca las vi tan emocionadas por algo".