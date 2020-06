Con muchos cuidados, los gimnasios sanjuaninos retomaron su actividad

Luego de más de 80 días del parate obligado por la cuarentena dispuesta para prevenir posibles contagios de coronavirus, este lunes reabrieron sus puertas los gimnasios en San Juan.

DIARIO HUARPE realizó un relevamiento por algunos gimnasios locales habilitados. Los propietarios contaron que están cumpliendo con los protocolos definidos para prevenir el Covid-19 y reconocieron que de manera muy lenta la gente comenzó a volver a hacer actividad física.

Por su parte, los asistentes a los gimnasios se mostraron disconformes con el límite de una hora para poder entrenar y del horario de funcionamiento de los gimnasios.

La consigna es clara: se debe entrar, entrenar y salir. Foto: Sergio Leiva.

Laura Riveros tiene 32 años y desde hace más de uno asiste todos los días a entrenar a Oxys Gym, en Rivadavia. Está terminando la carrera de Licenciatura en Bioquímica, por eso explica que conoce de protocolos de prevención para evitar la propagación del coronavirus.

"Cómo profesional de la salud soy consciente de la importancia de cuidarnos todos. Yo traigo mis elementos de higiene y además en el gimnasio encontré alcohol en gel a disposición y toda una serie de prevenciones que es importante cumplir", aseguró la mujer.

La joven contó que ella vive junto a sus padres "que ya son personas mayores", por eso buscó cumplir con la cuarentena de manera estricta. "Solo salgo para comprar algo y vuelvo a casa, por eso necesitaba una salida para despejarme, socializar y usar las máquinas. No es lo mismo entrenar en casa que en un gimnasio en donde tenés todas las comidades", dijo.

En algunos gym debieron inhabilitar parte de las máquinas para garantizar el distanciamiento social. Foto: Sergio Leiva.

Además, la chica resaltó que entrena 3 horas diarias y de a poco el gimnasio se convirtió en un lugar de encuentro con amigas. "Ahora por el sistema de turnos no estamos coincidiendo, pero creo que el sábado nos darían los horarios para vernos. No podremos charlar dentro del gimnasio, pero será agradable encontrarnos", concluyó.

Por su parte, Leonardo González, propietario de Oxys Gym, relató que si bien los gimnasios puede abrir de 7 a 20, ellos han optado por empezar a trabajar desde las 8. Allí la gente hace una hora de actividad física en el primer turno, luego se toman 20 minutos para desinfectar el lugar y recién entonces vuelve a ingresar una nueva tanda de clientes.

Cada gimnasio podrá recibir una determinada cantidad de clientes dependiendo la superficie total del salón. Con esta medida se busca evitar que se llene el gimnasio y sea más difícil evitar el contacto. González indicó que en la primera hora recibieron 3 clientes.

Todos los gimnasios cuentan con alcohol, desinfectantes y señaléctica. Foto: Sergio Leiva.

El propietario de este gimnasio que tiene más de 13 años de trayectoria subrayó que debieron cambiar la distribución de las cosas: "Instalamos cintas en el piso para indicar el circuito que deben seguir las personas para garantizar una circulación ordenada. Colocamos alfombras con desinfectantes y puestos con alcohol en gel para que la gente se limpie".

Con relación con la estructura del lugar, González explicó que debieron redistribuir sus máquinas y parte de las bicicletas fijas que fueron sacadas a un patio interno para que la gente del turno de la siesta pueda utilizarlas aprovechando el calor de la tarde.

Por su parte, Nélida González, propietaria de Hiroshima Gym, señaló que la gente comenzó a volver de manera paulatina. En el ingreso instalaron un puesto con alcohol en gel y una alfombra para que la gente limpie las suelas con desinfectante. Además, el local cuenta con un circuito señalizado en el piso y con cartelería preventiva.

En uno de los gym habilitaron un sector de bicicletas al aire libre. Fotos: Sergio Leiva.

"Tuvimos que sacar 18 máquinas para poder garantizar la distancia social entre los aparatos", describió Nélida, quien supervisa el proceso de limpieza de una vez que la gente utiliza las instalaciones.

Hace más de 20 años que este gimnasio recibe a clientes que ya tienen la costumbre de ir a hacer actividad física a este lugar. "De a poco están volviendo los clientes de siempre, son cuidadosos y obedientes de las normas de prevención no solo por su bienestar, sino porque saben que si una de las partes no cumple perderán la posibilidad de seguir haciendo actividad física".

Quejas comunes

Los propietarios consultados coincidieron en que la gente se queja por el límite de una hora de trabajo dentro de las instalaciones. Otros dijeron que no podrán reservar turnos porque no pueden ir al gimnasio de día, sino que pueden hacerlo de noche, algo no que estará permitido al menos por ahora porque los gimnasios pueden estar abiertos solo hasta las 20.

Todas las personas que van a los gimnasios quedan registradas en un libro de aistencias. Foto: Sergio Leiva.

Otro tema que generó algunas quejas fue el aumento de las cuotas de gimnasios. Es que desde la cámara que nuclea a las empresas del sector fijaron un nuevo esquema de precios que tiene en cuenta la suba de gastos que genera cumplir con el protocolo Covid-19.