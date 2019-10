Con ocho muertos, más de 200 heridos y nuevo toque de queda, la tensión no afloja en Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Miles de personas desafiaban hoy, de diversas formas y por segunda noche consecutiva, el toque de queda impuesto por el gobierno de Chile en varias ciudades con el objeto no alcanzado de restablecer el orden tras varios días de protestas que dejaron al menos ocho muertos, más de 200 heridos y cuantiosos daños materiales.



Más de media hora después de la entrada en vigencia del toque de queda, las calles de las principales ciudades seguían pobladas de manifestantes y también de vecinos que se organizaron para evitar ser víctimas de saqueos, con el fondo de cacerolazos constantes, según podía verse en la transmisión en vivo de TV Chile y reportaban los principales medios de comunicación chilenos.



El nuevo toque de queda, desde las 19 de hoy y hasta las 6 de mañana, abarcaba el área metropolitana de Santiago y las cercanas regiones Valparaíso, Coquimbo, Bío Bío y O’Higgins, todas ellas en la zona central del país, anunció el jefe militar a cargo de la seguridad durante la vigencia del estado de excepción, general Javier Iturriaga.



En ese contexto, las actividades normales estaban seriamente alteradas y se vislumbraba que así continuarían mañana.



Esta mañana, al levantarse el toque de queda, las calles desiertas de las principales ciudades del país mostraban los destrozos que dejaron los manifestantes que desafiaron a las fuerzas de seguridad en una noche en la que reinaron el caos, la violencia, la incertidumbre y el miedo.



“No tenemos ninguna posibilidad de operar en forma normal en estos días, hasta contar con la posibilidad de las líneas de metro (subte)”, afirmó a mediodía la ministra de Transportes, Gloria Hutt.



El presidente del Metro de Santiago, Louis de Grange, aseguró que el diagnóstico del estado de la red “es catastrófico” y advirtió que al menos dos líneas “es probable que estén meses paralizadas”, según la radio Cooperativa.



La infraestructura de los subterráneos quedó seriamente dañada en los últimos días de la semana pasada, con trenes incendiados y estaciones destruidas, cuando comenzaron las protestas por el alza de las tarifas de ese medio de locomoción.



Asimismo, TV Chile reportó que al menos 40 vuelos fueron demorados o cancelados, y existía la posibilidad de que las entidades financieras no abran mañana sus sucursales, reconoció el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena.



La ministra vocera del Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que “la mayoría de las familias está en su casa y respeta el toque de queda”.



“Volver a pararnos va a costar, porque vamos a tener que abordar no solamente la reconstrucción de la infraestructura sino también la reconstrucción del alma de nuestro país”, subrayó Pérez.



Mientras tanto, el presidente Sebastián Piñera intentó dar una señal de unidad en la defensa de la institucionalidad al reunir en el Palacio de La Moneda a los líderes de los poderes Legislativo y Judicial.



“La democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse usando todos los instrumentos que entrega la propia democracia y el estado de derecho para combatir a aquellos que quieren destruirla”, afirmó el mandatario, según el diario santiaguino El Mercurio.



Piñera se mostró junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y a los presidentes del Senado, Jaime Quintana; la Cámara de Diputados, Iván Flores, y la Corte Suprema de Justicia, Haroldo Brito.



“Llegó el momento del diálogo y de la búsqueda de acuerdos por el interés nacional; no caben ni las pequeñas revanchas, ni los pequeños intereses políticos, lo que cabe es la búsqueda de una sintonía entre los distintos poderes del Estado y la comunidad civil, para que entre todos podamos salir de esta crisis”, remarcó el opositor democristiano Flores.



Paralelamente, el hallazgo de cinco cadáveres entre los escombros de una fábrica textil incendiada en el noroeste de Santiago -confirmado por el segundo comandante de Bomberos de Santiago, Diego Velásquez- elevó a ocho la cantidad de víctimas fatales registradas en el contexto de las protestas.



Más temprano, la intendenta de la región metropolitana de Santiago, Karla Rubilar, anunció que tres personas murieron esta madrugada a raíz del incendio de un supermercado en la comuna San Bernardo, en el sur de la capital.



Asimismo, diversos reportes sumaron más de 200 heridos y, según Chadwick, había hoy 960 personas detenidas por los disturbios.