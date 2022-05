Con petitorio en mano, los docentes fueron recibido en Casa de Gobierno

Finalmente, y tras los reclamos iniciados el pasado miércoles durante el desfile patrio, los docentes fueron recibidos por el secretario general de la Gobernación, Luis Rueda. Allí, cinco representantes de los autoconvocados entregaron un petitorio dirigido al gobernador en donde piden mejoras en su sueldo.

Durante las primeras horas del jueves, cientos de docentes llegaron hasta la entrada de Casa de Gobierno para continuar con el reclamo. En primera instancia, un grupo de cuatro profesionales de la educación iban a ser recibidos por autoridades del gobierno provincial, pero el accionar de algunas personas presentes, provocó que se diera marcha atrás con el encuentro.

Luego de permanecer hasta cerca del mediodía frente a la residencia, cinco docentes fueron recibidos por Rueda. Los representantes pudieron entregar el petitorio dirigido al gobernador para rever la situación salarial de los docentes. Aunque a la salida dijeron que no se sacaron foto para evitar tergiversar los hechos.

En dialogo con DIARIO HUARPE Rueda indicó que el petitorio fue recibido y entregado al gobernador. “Seguramente pronto tengamos anuncios. Se va a escuchar el pedido de los docentes”, indicó el funcionario. Sostuvo que hay temas que ya trabajan entre la ministra de Hacienda de la provincia y el sector gremial.

Por otra parte, destacó que el reclamo lo van a canalizar a través de los gremios, que es el sector que los representa. “Ellos entendieron que es a través del gremio que se deben hacer las cosas”, mencionó el secretario.

Qué dijeron los docentes

Tras salir de la reunión que mantuvieron con personas del gobierno provincial, los cinco docentes comentaron que fueron bien recibidos y que se les prometió que trabajarían el tema.

Indicaron que se continuaran con las medidas de fuerza en tanto no haya una respuesta favorable al reclamo salarial que llevan adelante. Pidieron no ser tratados como piqueteros y ser escuchados. “Si no hay respuesta, hay manifestación”, sentenciaron los docentes.