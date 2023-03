¡Con presencia argentina! Hora, cartelera y transmisión del UFC Vegas 71

El próximo 11 de marzo, el UFC Vegas 71 entregará un flamante evento a los fanáticos de las MMA. El mismo se llevará a cabo en el The Theater at Virgin Hotels de Las Vegas, sitio en el que Petr Yan se enfrentará a Merab Dvalishvili en el combate estelar de la velada, en la categoría de Peso Gallo. A continuación, toda la información de la cartelera que tendrá una vez más a un argentino dentro.

Cabe resaltar que Petr Yan (16-4) ha caído en dos combates seguidos, ambos por decisión dividida. Luego de convertirse en el campeón interino de Peso Gallo de UFC tras derrotar a Cory Sandhagen en octubre de 2021, no le ha ido bien. El ruso fue campeón de la divisón tras noqueara José Aldo en julio de 2020, y lo perdió en marzo de 2021 por un rodillazo ilegal ante Aljamain Sterling. Luego, en la revancha, también fue derrotado.

Por otra parte, Merab Dvalishvili (15-4) llega a este cruce tras derrotar a sus oponentes en ocho peleas consecutivas. En lo más cercano, tuvo una victoria por decisión unánime sobre Aldo en el UFC 278 de agosto. El combatiente nacido en Georgia no ha caído desde 2018, en lo que fue una apretada derrota por sumisión ante Ricky Simon. En esta oportunidad, buscará una chance por el título de la categoría.

Por otra parte, el argentino Guido "Ninja" Cannetti estará subiéndose una vez más al octágono más famoso del planeta. Este sábado, en las preliminares, el peleador nacional chocará contra Mario Bautista, en busca de continuar con la racha. Tras buenas actuaciones y resultados contundentes en sus últimas batallas, el de Mar del Plata, a sus 43 años, quiere hacer historia.

Cartelera completa del UFC Vegas 71

Estelares

ESPN+, Fox Sports, STAR+ / 8 p.m.

Peso Gallo masculino: Petr Yan vs. Merab Dvalishvili.

Peso Pesado: Alexander Volkov vs. Alexandr Romanov.

Peso Pactado: Nikita Krylov vs. Ryan Spann.

Peso Pluma: Ricardo Ramos vs. Austin Lingo.

Peso Gallo masculino: Said Nurmagomedov vs. Jonathan Martínez.

Peso Semipesado: Vitor Petrino vs. Anton Turkal.

Preliminares

ESPN+, Fox Sports, STAR+ / 5 p.m.

Peso Pesado: Karl Williams vs. Lukasz Brzeski.

Peso Gallo masculino: Raphael Assuncao vs. Davey Grant.

Peso Mediano: Sedriques Dumas vs. Josh Fremd.

Peso Gallo masculino: Mario Bautista vs. Guido Cannetti.

Peso Mosca femenino: Ariane Lipski vs. JJ Aldrich.

Peso Gallo masculino: Victor Henry vs. Tony Gravely.

Peso Mosca masculino: Tyson Nam vs. Bruno Silva.