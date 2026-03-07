Con una caminata en el Parque, San Juan se sumó a la concientización sobre la obesidad

Profesionales de la salud y vecinos participaron este sábado de una caminata en el Centro Cívico en el marco del Día Mundial de la Obesidad, una actividad destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad y promover un abordaje integral, libre de estigmas.

Sanjuaninos participaron de una caminata para concientizar sobre la obesidad. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

La iniciativa formó parte de la movilización nacional “Argentina Camina”, impulsada por profesionales vinculados a la Sociedad Argentina de Nutrición, y se desarrolló bajo el lema “8 mil millones de razones”.

Durante la actividad, especialistas dialogaron con DIARIO HUARPE y remarcaron la necesidad de comprender la obesidad como una enfermedad crónica que requiere tratamiento multidisciplinario y acompañamiento a largo plazo.

Visibilizar una enfermedad crónica

La médica especialista en nutrición María Angélica Chiappa explicó que la caminata tuvo como objetivo principal generar conciencia y combatir los prejuicios asociados a esta patología.

“Estamos caminando todos juntos para visibilizar que esto es una enfermedad crónica, que no es un estigma y que las personas que viven con esta enfermedad deben tener acceso a un diagnóstico y a un tratamiento seguro de por vida”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el abordaje debe involucrar a distintos profesionales de la salud. “Se trata de un tratamiento integral con médicos especialistas en obesidad, nutricionistas, psicólogos, profesores de actividad física, psiquiatras y otros especialistas como cardiólogos o neurólogos, porque es una enfermedad multisistémica”, explicó.

Además, advirtió que la obesidad está relacionada con otras patologías. “Es la madre de la diabetes, de la hipertensión y de muchas enfermedades cardiorrenometabólicas. Por eso tratamos pacientes y familias, no tratamos cuerpos”, sostuvo.

La importancia de cambiar hábitos

Por su parte, la nutricionista Jesica Funes destacó que uno de los ejes centrales de la jornada fue promover la educación alimentaria y hábitos saludables.

“La obesidad es una patología crónica y requiere buenos hábitos alimentarios. Invitamos a la comunidad a cambiar sus hábitos para prevenir esta enfermedad”, indicó.

Según explicó, el acompañamiento de las personas debe realizarse a través de un trabajo interdisciplinario. “El tratamiento lo hacemos junto con médicos, nutricionistas, psicólogos y profesores de actividad física. Todos acompañamos a la persona en este proceso”, afirmó.

Concientización y debate legislativo

Durante la caminata también se puso el foco en la necesidad de fortalecer la formación profesional y avanzar en políticas públicas vinculadas a la enfermedad.

La doctora Varela, también participante de la actividad, recordó que cada año se realizan acciones en todo el mundo para visibilizar la obesidad.

“Todos los 4 de marzo se busca visibilizar esta enfermedad crónica que necesita ser tratada como tal. Estos encuentros ayudan a que más personas conozcan la patología y también a que más profesionales aprendan a tratarla”, señaló.

Asimismo, mencionó que estas iniciativas también acompañan el debate de una ley de obesidad que fue presentada en el Senado, con el objetivo de mejorar el abordaje sanitario de la enfermedad.

Una convocatoria abierta a la comunidad

La caminata reunió a profesionales de distintas áreas de la salud y a vecinos que se sumaron a la propuesta con el objetivo de promover hábitos saludables y generar conciencia.

La consigna de la jornada resumió el espíritu de la iniciativa: “No caminamos por kilos. Caminamos por salud. Caminamos por cada historia”, destacando que detrás de cada paso hay personas, familias y realidades que requieren acompañamiento y políticas de salud sostenidas.