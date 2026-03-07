Trump impulsa una alianza hemisférica contra el narcoterrorismo y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará este sábado en Miami la creación del Escudo de las Américas, una alianza geopolítica regional que integrará el mandatario argentino Javier Milei junto a otros once jefes de Estado. El nuevo foro multilateral buscará coordinar acciones contra el narcoterrorismo y contener la creciente influencia de China en América Latina.

La presentación se realiza en el hotel Trump Doral, donde desde la noche anterior se desplegó un fuerte operativo de seguridad para recibir a los mandatarios convocados. El encuentro marca el inicio de una iniciativa impulsada por Washington para articular estrategias regionales frente al crimen organizado y las amenazas geopolíticas que, según la Casa Blanca, impactan en el continente.

Una alianza regional con 12 países

Además de Argentina, el Escudo de las Américas contará con la participación de los presidentes y líderes de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guyana, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Entre los mandatarios presentes se destacan figuras como Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Luis Abinader (República Dominicana) y Santiago Peña (Paraguay), quienes se suman a la iniciativa impulsada por Washington.

El presidente argentino llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno.

El foco en el narcoterrorismo y los vínculos con Irán

Uno de los ejes centrales de la cumbre será el combate al narcoterrorismo y a las estructuras que, según la administración estadounidense, mantienen vínculos con el régimen de Irán.

De acuerdo con el planteo que expondrá Trump, los carteles de la droga en América Latina habrían tejido redes financieras y logísticas con organizaciones vinculadas al régimen iraní, entre ellas el grupo libanés Hezbollah. En ese marco, la alianza buscará fortalecer los mecanismos de cooperación regional para identificar, desarticular y bloquear estas estructuras.

En la agenda también aparece el antecedente de los atentados perpetrados en Buenos Aires en 1992 y 1994, atribuidos por la justicia argentina a Hezbollah con apoyo de Teherán.

Estrategia geopolítica frente a China

El foro también fue concebido como una herramienta para contener el avance económico y comercial de China en América Latina. La administración estadounidense considera que la estrategia impulsada por el presidente Xi Jinping busca integrar a la región en la cadena global de suministro del gigante asiático.

Aunque ese tema figura en la agenda, la reciente escalada del conflicto en Medio Oriente y la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán desplazaron parcialmente ese debate.

Una cumbre marcada por la tensión internacional

La reunión comenzará con un saludo protocolar entre Trump y los mandatarios latinoamericanos, tras lo cual el presidente estadounidense expondrá su estrategia frente al régimen iraní.

Junto al mandatario estarán el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Scott Bessent, quienes también mantendrán reuniones bilaterales con los líderes de la región.

Se espera que la cumbre concluya antes del mediodía con la posible firma de un documento conjunto que formalice la creación del Escudo de las Américas y establezca sus lineamientos estratégicos para los próximos años.