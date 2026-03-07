Diferencias entre Mendoza y San Juan ponen en duda el acuerdo vitivinícola

En medio de una vendimia marcada por la caída de la producción y la tensión en la cadena vitivinícola, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, reconoció que el histórico entendimiento con San Juan para definir parámetros de la actividad podría no alcanzarse este año.

“Quizás el acuerdo es que no haya acuerdo”, expresó el funcionario al referirse a las negociaciones entre ambas provincias, que tradicionalmente fijan pautas orientativas para la industria en cada vendimia.

Las declaraciones reflejan las diferencias existentes entre los gobiernos provinciales en un momento complejo para el sector, atravesado por una fuerte caída en la cosecha y problemas de rentabilidad en distintos eslabones de la cadena productiva.

Diferencias entre provincias

Según explicó Vargas Arizu, en años anteriores se establecieron porcentajes de referencia para el acuerdo entre ambas jurisdicciones, aunque la industria finalmente operó con valores superiores.

“Hace dos años lo pusimos en 17% y la industria terminó en 23%. El año pasado se fijó en 23% y terminó en 26%”, recordó.

Sin embargo, para la vendimia actual todavía no se definió un número y las posturas entre las dos provincias no coinciden. “San Juan tiene una posición distinta a la de Mendoza, que la entiendo y la comparto. Si yo fuera sanjuanino haría lo mismo”, sostuvo el ministro.

Pese a ello, consideró que el valor que se acuerde puede terminar siendo secundario frente al escenario productivo actual.

Menor cosecha y presión sobre el mercado

El funcionario señaló que la menor disponibilidad de uva podría generar un efecto en el mercado, independientemente de que exista o no un acuerdo formal entre las provincias.

“El número es irrelevante porque al haber menos cosecha lo que queremos es que todos los jugadores salgan a comprar uva. Que nadie tenga la seguridad de que habrá tal cantidad del producto que necesita”, explicó.

De acuerdo con estimaciones del sector, la cosecha de uva en la región registraría una caída cercana al 26% interanual, mientras que algunas variedades tintas —como el Malbec— podrían sufrir retrocesos aún mayores.

La crisis del sector en el centro de la Vendimia

El debate se da en paralelo a las actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza, donde el gobernador Alfredo Cornejo reconoció la compleja situación que atraviesa la vitivinicultura.

Durante el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el mandatario sostuvo que la industria enfrenta una “reconfiguración internacional” marcada por cambios en el consumo y en los canales de comercialización.

En ese contexto, planteó que una de las salidas para el sector es apostar a vinos de mayor calidad y valor agregado.

Mientras continúan las celebraciones vendimiales, el posible fracaso del acuerdo entre Mendoza y San Juan agrega un nuevo capítulo a la discusión sobre cómo reorganizar una de las actividades productivas más importantes de la región cuyana.