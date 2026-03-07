El Poder Judicial en carrera: la lista completa de los 171 postulantes a cargos jerárquicos

El Consejo de la Magistratura de San Juan dio por finalizada la etapa de inscripción para el concurso destinado a cubrir tres cargos jerárquicos dentro del Poder Judicial provincial. En total, fueron 171 los abogados inscriptos que aspiran a ocupar las vacantes de juez de Cámara, fiscal de Cámara y asesor de menores e incapaces.

El proceso, que es seguido de cerca por el ámbito judicial y legal de la provincia, anticipa una competencia reñida, especialmente para uno de los puestos en particular.

Los cargos en disputa y su relevancia

El concurso busca cubrir vacantes de alta importancia en la estructura judicial de San Juan:

Juez de Cámara (Sala II de la Cámara de Apelaciones Laboral): Este puesto quedó disponible tras la designación del exmagistrado Guillermo Baigorrí como fiscal General. Quien resulte elegido asumirá un rol clave, ya que esta Cámara tiene la responsabilidad de revisar las sentencias de primera instancia. Sus resoluciones son de suma importancia, pues solo pueden ser revisadas posteriormente por la Corte de Justicia de la provincia. Fiscal de Cámara: La vacante se produjo por la jubilación de Leticia Ferrón. El nuevo funcionario podrá desempeñarse en el fuero Civil y Laboral o intervenir ante el Tribunal de Impugnación Penal, donde el Ministerio Público sostiene la acusación en segunda instancia. Asesor de menores e incapaces (Asesoría Oficial Nº 6): Se trata de un cargo correspondiente a una dependencia creada por la Ley Provincial 1993-O, que actualmente se encuentra sin titular.

Alta demanda y perfil de los postulantes

La convocatoria despertó un marcado interés en la comunidad jurídica. El puesto que concitó la mayor atención fue el de juez de Cámara, que reunió cerca de 140 aspirantes. Le sigue el de fiscal de Cámara, con 38 inscriptos, mientras que para la asesoría de menores e incapaces se presentaron 6 postulantes.

Entre los nombres que figuran en la lista se encuentra una mezcla heterogénea de perfiles: abogados litigantes con vasta trayectoria, funcionarios judiciales en actividad y profesionales que ya se desempeñan en distintas áreas del Poder Judicial y buscan un ascenso en su carrera.

El rol del Consejo de la Magistratura

El órgano encargado de llevar adelante el proceso de selección es el Consejo de la Magistratura de San Juan, presidido por el ministro de la Corte, Juan José Victoria. El cuerpo colegiado se completa con Raúl Acosta y Valeria Torres en representación de los abogados; la ministra de Gobierno, Laura Palma, por el Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.

En las próximas etapas, el Consejo será el responsable de avanzar con la evaluación de antecedentes, la realización de entrevistas personales y las instancias de examen que definirán a los candidatos finalistas para ocupar estas estratégicas vacantes en la Justicia de San Juan.

El listado