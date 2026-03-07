Política > Postulantes
El Poder Judicial en carrera: la lista completa de los 171 postulantes a cargos jerárquicos
POR REDACCIÓN
El Consejo de la Magistratura de San Juan dio por finalizada la etapa de inscripción para el concurso destinado a cubrir tres cargos jerárquicos dentro del Poder Judicial provincial. En total, fueron 171 los abogados inscriptos que aspiran a ocupar las vacantes de juez de Cámara, fiscal de Cámara y asesor de menores e incapaces.
El proceso, que es seguido de cerca por el ámbito judicial y legal de la provincia, anticipa una competencia reñida, especialmente para uno de los puestos en particular.
Los cargos en disputa y su relevancia
El concurso busca cubrir vacantes de alta importancia en la estructura judicial de San Juan:
Juez de Cámara (Sala II de la Cámara de Apelaciones Laboral): Este puesto quedó disponible tras la designación del exmagistrado Guillermo Baigorrí como fiscal General. Quien resulte elegido asumirá un rol clave, ya que esta Cámara tiene la responsabilidad de revisar las sentencias de primera instancia. Sus resoluciones son de suma importancia, pues solo pueden ser revisadas posteriormente por la Corte de Justicia de la provincia.
Fiscal de Cámara: La vacante se produjo por la jubilación de Leticia Ferrón. El nuevo funcionario podrá desempeñarse en el fuero Civil y Laboral o intervenir ante el Tribunal de Impugnación Penal, donde el Ministerio Público sostiene la acusación en segunda instancia.
Asesor de menores e incapaces (Asesoría Oficial Nº 6): Se trata de un cargo correspondiente a una dependencia creada por la Ley Provincial 1993-O, que actualmente se encuentra sin titular.
Alta demanda y perfil de los postulantes
La convocatoria despertó un marcado interés en la comunidad jurídica. El puesto que concitó la mayor atención fue el de juez de Cámara, que reunió cerca de 140 aspirantes. Le sigue el de fiscal de Cámara, con 38 inscriptos, mientras que para la asesoría de menores e incapaces se presentaron 6 postulantes.
Entre los nombres que figuran en la lista se encuentra una mezcla heterogénea de perfiles: abogados litigantes con vasta trayectoria, funcionarios judiciales en actividad y profesionales que ya se desempeñan en distintas áreas del Poder Judicial y buscan un ascenso en su carrera.
El rol del Consejo de la Magistratura
El órgano encargado de llevar adelante el proceso de selección es el Consejo de la Magistratura de San Juan, presidido por el ministro de la Corte, Juan José Victoria. El cuerpo colegiado se completa con Raúl Acosta y Valeria Torres en representación de los abogados; la ministra de Gobierno, Laura Palma, por el Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.
En las próximas etapas, el Consejo será el responsable de avanzar con la evaluación de antecedentes, la realización de entrevistas personales y las instancias de examen que definirán a los candidatos finalistas para ocupar estas estratégicas vacantes en la Justicia de San Juan.
El listado
- CORONA GUTIÉRREZ, JIMENA CECILIA
- SOBERBIO, PATRICIA XIMENA
- POLIZZOTTO, ANDREA DEL VALLE
- CONTRERAS MOLINA, MARÍA ISABEL
- GARCÍA CASTRILLÓN, JUAN MANUEL
- GARCÍA LLOVERAS, ANGEL MARCELO
- MASCIADRI, YANINA BELÉN
- BERNARD, OSCAR ANDRÉS
- BRIZUELA, NADIA SOLEDAD
- PELUC, SEBASTIAN
- NUÑEZ, MAURICIO
- GIL GALLARDO, JUAN GASPAR
- AYESTARÁN, NICOLÁS EDUARDO
- ORITJA, PABLO
- MONSERRAT, NÉLIDA ELIZABETH
- NAVARRO, ROBERTO
- PUIG, LUIS
- VERGARA ROSTOLL, MARIANA ANDREA
- SANCHEZ SARMIENTO, MARIA CELIA
- SALANDRIA, MARIELA
- BAUDONNET FORGIONE, CARLOS FERNANDO
- GÓMEZ RODRIGO, ANA JOSEFINA
- LÓPEZ MARINARO, MARCELO JAVIER
- YANNELLO, CARLOS MIGUEL
- MASUELLI, DESIREE
- PERALTA GIL, NORMA EUGENIA
- ESCUDERO APARICIO, LUIS ALEJANDRO
- ORIHUELA, JULIO CESAR
- PALACIOS, CARLOS ALBERTO
- PALLITTO, MATIAS LEONEL
- ALÉ, RODRIGO
- SALVIO, GASTÓN MATEO
- RIVAS TELLO, DANIELA BELÉN
- PACHECO, ANDRES MAURICIO
- CONTI PICCO, HUMBERTO JOEL
- COSTANTINI, FRANCISCO JOSE A.
- DE MIGUEL, NICOLAS GUILLERMO
- MARTÍNEZ, ANA CAROLINA
- CHALES, MIRIAM MABEL
- PINTOS, MARIA GABRIELA
- ACHEM, IGNACIO ANTONIO
- PELLIZA, GUILLERMO
- RUSSO, HUGO MAURICIO
- PADIN, MARIA GABRIELA
- SARMIENTO PORRES, JUAN RAMÓN
- DAI PRA, ANA MARTINA
- ARANCIBIA, LEONARDO RAÚL
- FERNÁNDEZ MANZANO, VALERIA ROMINA
- STUSEK, JORGE JEREMÍAS
- BOCCA RODRÍGUEZ, MARIA DANIELA
- BACIL RIVEROS, JORGE MAURICIO
- GAUTO BALOC, MARIANA CELIA
- SALICA, CLAUDIA
- QUIROGA MARATTA, CARLOS ANTONIO
- CLERICO, MARIO JESUS
- ROJAS HEREDIA, FEDERICO PABLO
- MALLEA MARCUCCI, ROBERTO NARCISO
- GATTONI CAPDEVILA, OSCAR LEONARDO
- AMAYA, DARIO TARSICIO
- SALA SARMIENTO, CRISTIAN MARTÍN
- MONTERO MORA, MICHELLE ROBERTA
- SALAS, IVANA DEL CARMEN
- RASO FLORES, GUSTAVO ADRIÁN
- ROMÁN BARÓN, LIDIA ANDREA
- VALE DE LA TORRE, LUIS ALEJANDRO
- CARENA, MARÍA PAULA
- MARINERO, LILIANA ELISA
- SAFFE SPESIA, MARCELO LUIS
- SALA SARMIENTO, MARIA ROMINA
- MATTAR, EDUARDO MARIO
- BRANCA, VIRGINIA ANDREA
- TAPIA VERA, JORGE IVÁN
- BATALLER, MARIA FLORENCIA
- PUTELLI DELGADO, MARIA AGUSTINA
- KIRBY, ROY ALBERTO
- PEREYRA, MARCO MANUEL
- RODRÍGUEZ DEL CID, HORACIO RAFAEL
- TROCHE, ANDRÉS LEONIDAS J.
- CHIFFEL, GABRIELA
- BERON, MARIELA CLAUDIA
- SORIA, FEDERICO MARCELO
- FERNÁNDEZ, EDGARDO ANDRÉS
- RODRÍGUEZ, LORENA ALEJANDRA
- TRETTEL, GERMÁN ADOLFO
- LLOVERAS, GUSTAVO MAURICIO
- MONTILLA, MARIA ADRIANA
- AGUILAR, CORA BEATRIZ
- ARRABAL, MARIANA
- PINTOR, FELIX DANIEL
- MAZARICO REINOSO, MARIA JOSE
- ARANDA CROCE, FEDERICO BERALDO
- VILA TELLO, ANDREA ALICIA
- BUSTOS FERNÁNDEZ, AMALIA VICTORIA
- GARCÍA BUENO, CARINA ANDREA
- DÍAS GONZÁLEZ, MARIA JOSE
- OYOLA LÓPEZ, CINTIA NATALI
- MERINO, MARIA VANESA RITA
- VEGA CORREA, MARTÍN LAUTARO
- CASTRO, SHEILA EMILSE
- ELIZONDO JARA, JULIO HORACIO J.
- LANZONE FRAZETO, MARIA GABRIELA
- RICHARTE ROMERA, MARISEL CECILIA
- TETTAMANTI, ADRIANA VERÓNICA
- ALANIS, JORGE DIEGO
- SANSONE, CARINA
- OLIVER MONTILLA, ALEJANDRO ALFREDO
- MICHELTORENA, FRANCISCO
- NADAL, MARIA BELÉN
- SÁNCHEZ, JORGE
- MARTÍNEZ, MARIA GEMA
- MAZZANTI, CARLOS FABIÁN
- ROMÁN BARÓN, MARIA BELÉN
- ZARATE MONTAÑA, NAHUEL ALFONSO
- GERBENO, MARIA LORENA
- VERGARA VIDELA, SILVIA
- RECABARREN ZAMARBIDE, VALERIA AIDA
- RAMOS, MAXIMILIANO
- MEDINA, MARIA SOLEDAD
- GHILARDI, OSCAR AT
- IBAÑEZ, PAOLA NATACHA
- SÁNCHEZ FERRERO, MARIA JOSEFINA
- CONTURSO CARRIZO, VIVIANA BEATRIZ
- MERCADO BEER, DIEGO AGUSTÍN
- YGONETT, EMILIA ALEJANDRA
- ROSA TORRES, ANDREA SUSANA
- FARINA, ROBERTO PABLO
- ROMBOLA, GREGORIO LUIS
- REYNES LOPEZ, ANA VANESA
- PERI, YANINA
- GERARDUZZI, CRISTIAN ALBERTO
- CORREA, ROBERTO LUIS
- DIAZ, ALEJANDRO GASTON
- CABALLERO, GONZALO
- DE CARA, ANDRÉS DANIEL
- TORCIVIA, MARTÍN GUSTAVO
- BASSO BERNAL, PATRICIA MARIELA
- TORO, CARLOS ALFREDO A.
- SÁNCHEZ AGOSTINI, SANTIAGO JAVIER
- RIOS FERNÁNDEZ, MARCELA BELÉN
- PODESTA DE ORO VIDELA, ANA GUILLERMINA
- OLMOS BUSTOS, YANINA NATALIA
- MOLINA, DIEGO RAÚL
- RUEDA, CARLOS ANDRÉS
- RODRÍGUEZ, JAVIER ORLANDO
- CORTEZ, JORGE ABEL
- TICLE BENITEZ, FEDERICO HERNÁN
- SANTIAGO EZEQUIEL, DRAGANI ZARRACAN
- SÁNCHEZ CASTRO, JOSÉ IGNACIO
- GUEVARA, ALBERTO DANTE
- ALCAYAGA ZALAZAR, GLENDA PAOLA RITA
- LANCIANI, ALEJANDRO
- OTIÑANO MERLO, ROBERTO ARIEL
- BAZAN, ALEJANDRA VERÓNICA
- VARGAS, MARIA ELEONORA
- BARRIONUEVO, MARCIAL EDUARDO
- SCHOTT MORENO, INGRID CELINA
- FERRER, PABLO ALFREDO
- PLAZA, JOSE TOMAS
- ROJAS, GONZALO MARTIN
- RIVERO, DANIELA
- OTIÑANO, WALTER RAMON
- RUIZ PENA, MARIA VICTORIA
- PEREIRA NIETO, FRANCO DANIEL
- MARQUEZ, YANINA ELIZABETH
- OLIVERA LEGLEU, JORGE ANTONIO
- ESTEYBAR DAMIANI, FEDERICO OSCAR
- HERRERO, SERGIO OMAR
- PALACIOS, GONZALO JAVIER
- DELGADO, MARCELA NELLY
- SUAREZ BOCCA, MARIA GRACIELA
- LIMA, MARIA NATALI