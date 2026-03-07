Publicidad
El Poder Judicial en carrera: la lista completa de los 171 postulantes a cargos jerárquicos

El Consejo de la Magistratura cerró la inscripción para cubrir tres vacantes en el Poder Judicial. Con 171 postulantes en total, el cargo de juez de Cámara Laboral fue el más disputado, con 140 aspirantes, mientras que también se buscan fiscal de Cámara y asesor de menores.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El Consejo de la Magistratura de San Juan dio por finalizada la etapa de inscripción para el concurso destinado a cubrir tres cargos jerárquicos dentro del Poder Judicial provincial. En total, fueron 171 los abogados inscriptos que aspiran a ocupar las vacantes de juez de Cámara, fiscal de Cámara y asesor de menores e incapaces.

El proceso, que es seguido de cerca por el ámbito judicial y legal de la provincia, anticipa una competencia reñida, especialmente para uno de los puestos en particular.

Los cargos en disputa y su relevancia

El concurso busca cubrir vacantes de alta importancia en la estructura judicial de San Juan:

  1. Juez de Cámara (Sala II de la Cámara de Apelaciones Laboral): Este puesto quedó disponible tras la designación del exmagistrado Guillermo Baigorrí como fiscal General. Quien resulte elegido asumirá un rol clave, ya que esta Cámara tiene la responsabilidad de revisar las sentencias de primera instancia. Sus resoluciones son de suma importancia, pues solo pueden ser revisadas posteriormente por la Corte de Justicia de la provincia.

  2. Fiscal de Cámara: La vacante se produjo por la jubilación de Leticia Ferrón. El nuevo funcionario podrá desempeñarse en el fuero Civil y Laboral o intervenir ante el Tribunal de Impugnación Penal, donde el Ministerio Público sostiene la acusación en segunda instancia.

  3. Asesor de menores e incapaces (Asesoría Oficial Nº 6): Se trata de un cargo correspondiente a una dependencia creada por la Ley Provincial 1993-O, que actualmente se encuentra sin titular.

Alta demanda y perfil de los postulantes

La convocatoria despertó un marcado interés en la comunidad jurídica. El puesto que concitó la mayor atención fue el de juez de Cámara, que reunió cerca de 140 aspirantes. Le sigue el de fiscal de Cámara, con 38 inscriptos, mientras que para la asesoría de menores e incapaces se presentaron 6 postulantes.

Entre los nombres que figuran en la lista se encuentra una mezcla heterogénea de perfiles: abogados litigantes con vasta trayectoria, funcionarios judiciales en actividad y profesionales que ya se desempeñan en distintas áreas del Poder Judicial y buscan un ascenso en su carrera.

El rol del Consejo de la Magistratura

El órgano encargado de llevar adelante el proceso de selección es el Consejo de la Magistratura de San Juan, presidido por el ministro de la Corte, Juan José Victoria. El cuerpo colegiado se completa con Raúl Acosta y Valeria Torres en representación de los abogados; la ministra de Gobierno, Laura Palma, por el Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.

En las próximas etapas, el Consejo será el responsable de avanzar con la evaluación de antecedentes, la realización de entrevistas personales y las instancias de examen que definirán a los candidatos finalistas para ocupar estas estratégicas vacantes en la Justicia de San Juan.

El listado

  1.     CORONA GUTIÉRREZ, JIMENA CECILIA
  2.     SOBERBIO, PATRICIA XIMENA
  3.     POLIZZOTTO, ANDREA DEL VALLE
  4.     CONTRERAS MOLINA, MARÍA ISABEL
  5.     GARCÍA CASTRILLÓN, JUAN MANUEL
  6.     GARCÍA LLOVERAS, ANGEL MARCELO
  7.     MASCIADRI, YANINA BELÉN
  8.     BERNARD, OSCAR ANDRÉS
  9.     BRIZUELA, NADIA SOLEDAD
  10.     PELUC, SEBASTIAN
  11.     NUÑEZ, MAURICIO
  12.     GIL GALLARDO, JUAN GASPAR
  13.     AYESTARÁN, NICOLÁS EDUARDO
  14.     ORITJA, PABLO
  15.     MONSERRAT, NÉLIDA ELIZABETH
  16.     NAVARRO, ROBERTO
  17.     PUIG, LUIS
  18.     VERGARA ROSTOLL, MARIANA ANDREA
  19.     SANCHEZ SARMIENTO, MARIA CELIA
  20.     SALANDRIA, MARIELA
  21.     BAUDONNET FORGIONE, CARLOS FERNANDO
  22.     GÓMEZ RODRIGO, ANA JOSEFINA
  23.     LÓPEZ MARINARO, MARCELO JAVIER
  24.     YANNELLO, CARLOS MIGUEL
  25.     MASUELLI, DESIREE
  26.     PERALTA GIL, NORMA EUGENIA
  27.     ESCUDERO APARICIO, LUIS ALEJANDRO
  28.     ORIHUELA, JULIO CESAR
  29.     PALACIOS, CARLOS ALBERTO
  30.     PALLITTO, MATIAS LEONEL
  31.     ALÉ, RODRIGO
  32.     SALVIO, GASTÓN MATEO
  33.     RIVAS TELLO, DANIELA BELÉN
  34.     PACHECO, ANDRES MAURICIO
  35.     CONTI PICCO, HUMBERTO JOEL
  36.     COSTANTINI, FRANCISCO JOSE A.
  37.     DE MIGUEL, NICOLAS GUILLERMO
  38.     MARTÍNEZ, ANA CAROLINA
  39.     CHALES, MIRIAM MABEL
  40.     PINTOS, MARIA GABRIELA
  41.     ACHEM, IGNACIO ANTONIO
  42.     PELLIZA, GUILLERMO
  43.     RUSSO, HUGO MAURICIO
  44.     PADIN, MARIA GABRIELA
  45.     SARMIENTO PORRES, JUAN RAMÓN
  46.     DAI PRA, ANA MARTINA
  47.     ARANCIBIA, LEONARDO RAÚL
  48.     FERNÁNDEZ MANZANO, VALERIA ROMINA
  49.     STUSEK, JORGE JEREMÍAS
  50.     BOCCA RODRÍGUEZ, MARIA DANIELA
  51.     BACIL RIVEROS, JORGE MAURICIO
  52.     GAUTO BALOC, MARIANA CELIA
  53.     SALICA, CLAUDIA
  54.     QUIROGA MARATTA, CARLOS ANTONIO
  55.     CLERICO, MARIO JESUS
  56.     ROJAS HEREDIA, FEDERICO PABLO
  57.     MALLEA MARCUCCI, ROBERTO NARCISO
  58.     GATTONI CAPDEVILA, OSCAR LEONARDO
  59.     AMAYA, DARIO TARSICIO
  60.     SALA SARMIENTO, CRISTIAN MARTÍN
  61.     MONTERO MORA, MICHELLE ROBERTA
  62.     SALAS, IVANA DEL CARMEN
  63.     RASO FLORES, GUSTAVO ADRIÁN
  64.     ROMÁN BARÓN, LIDIA ANDREA
  65.     VALE DE LA TORRE, LUIS ALEJANDRO
  66.     CARENA, MARÍA PAULA
  67.     MARINERO, LILIANA ELISA
  68.     SAFFE SPESIA, MARCELO LUIS
  69.     SALA SARMIENTO, MARIA ROMINA
  70.     MATTAR, EDUARDO MARIO
  71.     BRANCA, VIRGINIA ANDREA
  72.     TAPIA VERA, JORGE IVÁN
  73.     BATALLER, MARIA FLORENCIA
  74.     PUTELLI DELGADO, MARIA AGUSTINA
  75.     KIRBY, ROY ALBERTO
  76.     PEREYRA, MARCO MANUEL
  77.     RODRÍGUEZ DEL CID, HORACIO RAFAEL
  78.     TROCHE, ANDRÉS LEONIDAS J.
  79.     CHIFFEL, GABRIELA
  80.     BERON, MARIELA CLAUDIA
  81.     SORIA, FEDERICO MARCELO
  82.     FERNÁNDEZ, EDGARDO ANDRÉS
  83.     RODRÍGUEZ, LORENA ALEJANDRA
  84.     TRETTEL, GERMÁN ADOLFO
  85.     LLOVERAS, GUSTAVO MAURICIO
  86.     MONTILLA, MARIA ADRIANA
  87.     AGUILAR, CORA BEATRIZ
  88.     ARRABAL, MARIANA
  89.     PINTOR, FELIX DANIEL
  90.     MAZARICO REINOSO, MARIA JOSE
  91.     ARANDA CROCE, FEDERICO BERALDO
  92.     VILA TELLO, ANDREA ALICIA
  93.     BUSTOS FERNÁNDEZ, AMALIA VICTORIA
  94.     GARCÍA BUENO, CARINA ANDREA
  95.     DÍAS GONZÁLEZ, MARIA JOSE
  96.     OYOLA LÓPEZ, CINTIA NATALI
  97.     MERINO, MARIA VANESA RITA
  98.     VEGA CORREA, MARTÍN LAUTARO
  99.     CASTRO, SHEILA EMILSE
  100.     ELIZONDO JARA, JULIO HORACIO J.
  101.     LANZONE FRAZETO, MARIA GABRIELA
  102.     RICHARTE ROMERA, MARISEL CECILIA
  103.     TETTAMANTI, ADRIANA VERÓNICA
  104.     ALANIS, JORGE DIEGO
  105.     SANSONE, CARINA
  106.     OLIVER MONTILLA, ALEJANDRO ALFREDO
  107.     MICHELTORENA, FRANCISCO
  108.     NADAL, MARIA BELÉN
  109.     SÁNCHEZ, JORGE
  110.     MARTÍNEZ, MARIA GEMA
  111.     MAZZANTI, CARLOS FABIÁN
  112.     ROMÁN BARÓN, MARIA BELÉN
  113.     ZARATE MONTAÑA, NAHUEL ALFONSO
  114.     GERBENO, MARIA LORENA
  115.     VERGARA VIDELA, SILVIA
  116.     RECABARREN ZAMARBIDE, VALERIA AIDA
  117.     RAMOS, MAXIMILIANO
  118.     MEDINA, MARIA SOLEDAD
  119.     GHILARDI, OSCAR AT
  120.     IBAÑEZ, PAOLA NATACHA
  121.     SÁNCHEZ FERRERO, MARIA JOSEFINA
  122.     CONTURSO CARRIZO, VIVIANA BEATRIZ
  123.     MERCADO BEER, DIEGO AGUSTÍN
  124.     YGONETT, EMILIA ALEJANDRA
  125.     ROSA TORRES, ANDREA SUSANA
  126.     FARINA, ROBERTO PABLO
  127.     ROMBOLA, GREGORIO LUIS
  128.     REYNES LOPEZ, ANA VANESA
  129.     PERI, YANINA
  130.     GERARDUZZI, CRISTIAN ALBERTO
  131.     CORREA, ROBERTO LUIS
  132.     DIAZ, ALEJANDRO GASTON
  133.     CABALLERO, GONZALO
  134.     DE CARA, ANDRÉS DANIEL
  135.     TORCIVIA, MARTÍN GUSTAVO
  136.     BASSO BERNAL, PATRICIA MARIELA
  137.     TORO, CARLOS ALFREDO A.
  138.     SÁNCHEZ AGOSTINI, SANTIAGO JAVIER
  139.     RIOS FERNÁNDEZ, MARCELA BELÉN
  140.     PODESTA DE ORO VIDELA, ANA GUILLERMINA
  141.     OLMOS BUSTOS, YANINA NATALIA
  142.     MOLINA, DIEGO RAÚL
  143.     RUEDA, CARLOS ANDRÉS
  144.     RODRÍGUEZ, JAVIER ORLANDO
  145.     CORTEZ, JORGE ABEL
  146.     TICLE BENITEZ, FEDERICO HERNÁN
  147.     SANTIAGO EZEQUIEL, DRAGANI ZARRACAN
  148.     SÁNCHEZ CASTRO, JOSÉ IGNACIO
  149.     GUEVARA, ALBERTO DANTE
  150.     ALCAYAGA ZALAZAR, GLENDA PAOLA RITA
  151.     LANCIANI, ALEJANDRO
  152.     OTIÑANO MERLO, ROBERTO ARIEL
  153.     BAZAN, ALEJANDRA VERÓNICA
  154.     VARGAS, MARIA ELEONORA
  155.     BARRIONUEVO, MARCIAL EDUARDO
  156.     SCHOTT MORENO, INGRID CELINA
  157.     FERRER, PABLO ALFREDO
  158.     PLAZA, JOSE TOMAS
  159.     ROJAS, GONZALO MARTIN
  160.     RIVERO, DANIELA
  161.     OTIÑANO, WALTER RAMON
  162.     RUIZ PENA, MARIA VICTORIA
  163.     PEREIRA NIETO, FRANCO DANIEL
  164.     MARQUEZ, YANINA ELIZABETH
  165.     OLIVERA LEGLEU, JORGE ANTONIO
  166.     ESTEYBAR DAMIANI, FEDERICO OSCAR
  167.     HERRERO, SERGIO OMAR
  168.     PALACIOS, GONZALO JAVIER
  169.     DELGADO, MARCELA NELLY
  170.     SUAREZ BOCCA, MARIA GRACIELA
  171.     LIMA, MARIA NATALI
