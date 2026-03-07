Motochorros le arrebataron $8.000.000 a la dueña de una distribuidora

La inseguridad volvió a golpear con crudeza en la provincia. Una empresaria, propietaria de una conocida cadena de supermercados mayoristas de San Juan, fue víctima de un violento arrebato en plena vía pública y perdió una suma millonaria. El robo ocurrió minutos después de las 10 de la mañana de este viernes 6 de marzo sobre calle Sargento Cabral, a metros de la sede central de Cabral Mayorista, en el límite entre Capital y Santa Lucía.

Fuentes judiciales y policiales confirmaron a Tiempo de San Juan que la víctima fue Claudia Sánchez, reconocida empresaria del rubro de comestibles. La mujer se encontraba realizando una recorrida por las distintas sucursales retirando la recaudación del día, una práctica habitual en el comercio.

Así fue el arrebato

Según las primeras versiones, Sánchez estacionó su vehículo en las inmediaciones del local y descendió con una caja que contenía $8.000.000. En cuestión de segundos, mientras caminaba hacia la entrada del negocio, fue sorprendida desde atrás por un delincuente que, sin mediar palabra, le tironeó la caja y se la arrebató.

La empresaria no tuvo tiempo de reaccionar. Alcanzó a ver cómo el asaltante salía corriendo y trepaba a una moto de 150cc conducida por un cómplice. La pareja de motochorros escapó a toda velocidad, perdiéndose entre el tránsito de la zona sin dejar rastro.

Una víctima ilesa pero conmocionada

Pese a la violencia del arrebato, Claudia Sánchez resultó ilesa físicamente. Una vez dentro del local, pidió ayuda a sus empleados y dio aviso a las autoridades. Minutos después radicó la denuncia en la Comisaría 29na, con jurisdicción en la zona, y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.

Los investigadores no descartan que los delincuentes hubieran estado siguiendo a la empresaria, ya que el ataque se produjo en el momento exacto en que descendió del vehículo con la recaudación. La modalidad del robo y el monto sustraído hacen presumir que se trató de un hecho planificado y no de un arrebato al azar.

Una modalidad que preocupa

El ataque de motochorros se suma a una serie de hechos similares que vienen ocurriendo en distintos puntos de la provincia. En las últimas semanas, se registraron arrebatos en Rawson y Pocito, donde las víctimas fueron abordadas por delincuentes en moto que actúan con extrema violencia y rapidez.

En este caso, la suma sustraída asciende a $8.000.000, una cifra que encendió las alarmas en el ámbito comercial y policial. Las autoridades trabajan en el análisis de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables y determinar el recorrido que utilizaron para la fuga.

Por el momento, no hay detenidos. La Policía de San Juan montó operativos de rastrillaje en las inmediaciones, pero no logró dar con el paradero de los motochorros. La denuncia ya está en manos de la Justicia, que ordenó una serie de medidas para intentar esclarecer el hecho y dar con los responsables de este millonario robo.