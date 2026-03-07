En el marco del “Proyecto 30 mil pañuelos por la Memoria”, la iniciativa nacional y participativa que involucra a diferentes comunidades del país, desde San Juan se contará con el aporte de Puebla Cerámica, el espacio artístico que hace la convocatoria al público en general para crear pañuelos a través de la elaboración de placas pintadas con imágenes del simbólico pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Esta acción que invita a la reflexión, al encuentro y la solidaridad, tendrá como objetivo para que las placas puedan ser colocadas en el frente de hogares o que sean donados a otras personas y también en espacios públicos. Además, habrá una instancia musical con la presencia de Gringo Cevinelli, Daniel Giovenco, Gloria del Monte y Mina Ochi, Ulises Dojorti, Nahuel Aciar y los Folkothers.

Publicidad

En comunicación con DIARIO HUARPE, el músico Nahuel Aciar, comentó sobre esta invitación abierta para todas las edades: “La idea es que la gente venga aprenda y pueda hacer sus propios diseños y obras. Porque se trata de crear conciencia, de hacer memoria. A 50 años de todo lo que pasó con el golpe militar, es más necesario recordar para que no vuelva a suceder. Porque también, tenemos un gobierno que hace negacionismo con la represión de los ’70, que niega que hubo tantos desaparecidos, con una vicepresidenta que es hija de represores”, expresó el músico.

Por su parte, Carla Mena del espacio Puebla Cerámica, es quien impulsó adherirse desde la provincia con la campaña nacional: “En 2024 me sumé a esta iniciativa nacional de 30.000 pañuelos por la Memoria y por primera vez se hizo una jornada que tuvo mucho éxito. Participó mucha gente, incluso hubo miembros de HIJOS y el origen fue aquella vez de crear un espacio de encuentro, de vincularnos y de generar lazos comunitarios, el cual fue muy positivo. Ahora, con esta nueva convocatoria sumamos artistas amigos”.

Publicidad

Para participar en el taller de cerámica, hay que aportar con un bono contribución económica para financiar el costo de los materiales, pero no es algo excluyente. Desde las 19 hs. hasta las 21 hs. niños y grandes pueden aprender a trabajar en el taller y producir las placas de cerámica. “Les daremos todos los materiales, los moldes y las pinturas para que todos tengamos una jornada divertida. Pueden hacer el diseño que más gusten. Una vez que se crea la imagen, queda en el taller en reposo para que se seque, lo esmalto y una vez que esté cocinado, será entregado la próxima semana. Y, eh, por supuesto, como es cerámica, lo tienen que dejar al taller y yo espero que se seque, lo esmalto y lo cocino y se los entrego a la semana siguiente, para que la placa pueda ponerse en la casa”, contó Mena.

Acción participativa y cultural

La artista plástica y escultora, fundamentó también esta acción colectiva y que resulta necesaria, no solo por lo que sucedió hace 50 años, sino también por lo que está sucediendo en el presente. “Está muy fuerte la violencia, la ira, la descalificación y el odio en este momento. Es increíble que hay que volver a discutir cuestiones básicas como un salario digno, las relaciones humanas y las relaciones laborales. Cosas que se fueron ganando hace mucho tiempo. Esto nos hace daño. Por eso, este pequeño gesto que queremos llevar a cabo, es un rincón donde se pueda respirar un aire de contención, de empatía, de solidaridad”.

Publicidad

Y continuó: “Es necesario que se vuelva a poner de moda, ser buena gente. De humanizar el trato con los demás. Y también, nos ayudará a volver a ser nosotros como humanos. No estoy en contra de la tecnología absolutamente, pero sí creo que estamos dejando que la tecnología nos ponga anteojeras de caballos y nos hace ver ciertas cosas y otras no. La opinión pública se maneja por modas, por los reels que aparecen en Instagram o en Twitter. Pero al mismo tiempo hay chicos revolviendo la basura para encontrar comida. Entonces, no podemos mirar para otro lado”.

Además, Mena resaltó que el sentido simbólico de construir Memoria, Verdad y Justicia es más que una leyenda o slogan: “todavía hay nietos de las abuelas que no han sido encontrados, gente que no conoce su identidad. Siguen los casos de violencia de género y parece que nos perdemos en debates muy fuera de lugar. Por eso, la cerámica es volver a encontrarse con la materia prima, con lo original, con una actividad tan antigua y que realmente conecta, con mirarnos a la cara y mirar a otros”. Por otro lado, la actividad artística será visible y estará interrelacionada con otras acciones similares en otros puntos del país. Se compartirá un enlace general para que puedan verse las adhesiones en otras ciudades.

Por último, Carla Mena destacó que “la lucha de la Madres y las Abuelas es un ejemplo de amor. Ellas nos enseñaron que, con un mínimo gesto de rebeldía, en dar vueltas en círculos a la plaza, generaron un gran cambio histórico en la sociedad y en el mundo. Es una búsqueda de hijos, de nietos y de la identidad, de las raíces y de poder recuperar la historia. Eso es un derecho humano que no puede negársele a nadie”.

La invitación es para este sábado 7 de marzo a partir de las 19hs, en Puebla Cerámica ubicado en Ignacio de la Roza 193 oeste, Rivadavia. La participación es gratuita con un bono opcional de contribución de $5.000.