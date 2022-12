La condena a Cristina Fernández de Kirchner también dejó mucha tela para cortar en San Juan. Sobre posibles manifestaciones, como la ocurrida el último martes por algunas organizaciones sociales, dirigentes políticos ligados al kirchnerismo señalaron que, hasta el momento, no han programado marchas en apoyo a la vicepresidenta.

Sobre este tema, la diputada provincial Graciela Seva le dijo a DIARIO HUARPE que desde el giojismo “no hay definiciones” sobre movilizaciones. “Estamos en alerta y movilización respecto a lo que sucederá con la sentencia”, expresó en primer término.

Con respecto a marchas en apoyo a Fernández, contó: “Todavía no tenemos definiciones. Estamos en contacto con el Partido Justicialista a nivel nacional y con el diputado nacional José Luis Gioja para analizar las medidas y la reacción de la defensa justicialista”.

Por otra parte, el referente de La Cámpora en San Juan, Pablo Ruiz, detalló que “en principio, no está planificada ninguna movilización”. “Fue un pedido de Cristina Fernández de Kirchner no movilizar. Solamente hubo el martes por parte de algunas organizaciones”, expresó en este medio. “Seguimos en estado de alerta y estamos pendientes de la situación. Por el momento no hay orden de movilizar para los próximos días”, finalizó.