Después del fallo dictado por el Tribunal Oral Federal Nº 2 que condena a Cristina Fernández a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, el diputado nacional por San Juan, José Luis Gioja, cuestionó a los jueces y habló de un "mamarracho".

"Creo que es un fallo, por lo menos, ilegal e ilegítimo. Han hecho lo que han querido, un mamarracho. Es un fallo cobarde porque, además, a lo único que se dedican es a mancillar a Cristina. No tiene nada que ver con las leyes ni con la Constitución", afirmó en diálogo con DIARIO HUARPE.

"Leyendo los artículos 99 y 100 de la Constitución uno se da cuenta de que los que administran el país son el Jefe de Gabinete y los ministros, y el presidente o presidenta es el jefe supremo de la Nación. Los jueces no han respetado esto. Además, si no hay asociación ilícita ¿cómo puede ella hacer defraudación al Estado? Si las licitaciones fueron todas en Santa Cruz, no hay una sola firma de nada. En el expediente no hay una sola prueba de ella haya hablado con alguien, no hay un solo chat de nada", continuó.

Sobre si cree que hay una persecución contra la vicepresidenta, Gioja dijo: "Totalmente, no es la Justicia; es un sector de la Justicia que actúa como mafia, que recibe órdenes de afuera y que actúa como un Estado paralelo. Está claro con todos estos chats que han salido ahora cómo actúa ese grupo que ha estado en el proceso de Cristina".