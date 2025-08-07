Este jueves, la Justicia de San Juan condenó a un hombre por dispararle a otro para robarle la campera. Gonzalo Alfaro había actuado con un primo en el hecho, pero a diferencia de su pariente, pudo huir después del ataque, aunque después fue capturado. Ahora pasará dos años en la cárcel tras llegar a un acuerdo de juicio abreviado.

El viernes 18 de abril de 2025, alrededor de las 21 horas, en el barrio Las Lilas, departamento Capital, Cristian Abel González fue herido con un arma de fuego por Gonzalo Gabriel Alfaro. El hecho se produjo cuando González regresaba de realizar una compra y se cruzó con Gonzalo Alfaro y Ángel Alfaro, quienes comenzaron a insultarlo y le quisieron robar su campera.

Luego, cuando González se encontraba en la vereda de su domicilio, los agresores se aproximaron y se generó una discusión. En ese momento, Rocío Bajinay, pareja de González, salió de la vivienda, y fue entonces cuando Gonzalo Alfaro extrajo un arma de fuego tipo revólver y efectuó cuatro disparos. Dos proyectiles impactaron en los pies izquierdo y derecho de la víctima.

Tras los disparos, los atacantes huyeron del lugar. Personal policial y una ambulancia acudieron minutos después, alertados por un vecino que llamó al 911. La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal Ignacio Achem, con la colaboración de la ayudante fiscal Belén Sánchez y bajo la coordinación de la fiscal Daniela Pringles.

Este jueves 7 de agosto de 2025, la jueza de garantías Verónica Chicón homologó un acuerdo de juicio abreviado por el cual Gonzalo Gabriel Alfaro fue condenado a un año de prisión efectiva por el delito de abuso de armas, según lo establecido en el artículo 104 del Código Penal. Además, se unificó esta condena con otra previamente dictada, resultando en una pena única de dos años de prisión de cumplimiento efectivo.