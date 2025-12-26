A las 18:15 horas del jueves 25 de diciembre, la Capitanía de Puerto de Coquimbo activó un operativo de urgencia tras recibir un reporte al número 137. Dos jóvenes se encontraban en peligro extremo en el sector de playa La Despensa, en Caleta de Hornos, al no lograr salir del mar por sus propios medios. La respuesta de la Autoridad Marítima incluyó el despliegue inmediato de recursos por aire, mar y tierra.

En la maniobra participaron la lancha de servicio general “Coquimbo”, una patrulla terrestre y el helicóptero naval HH-50. Fue precisamente la dotación de esta aeronave la que logró rescatar con vida a ambas personas del oleaje.

Tras la extracción, especialistas realizaron las maniobras iniciales de asistencia y mantuvieron a los afectados bajo observación mientras se aguardaba el arribo de una ambulancia.

Desde la institución recalcaron la importancia de no ingresar a balnearios no aptos para el baño y respetar siempre la señalética vigente. Asimismo, recordaron que el número 137 es el canal oficial para informar cualquier siniestro marítimo de forma oportuna.