El Senado se reúne este viernes 26 de diciembre para debatir dos proyectos fundamentales: el Presupuesto 2026 y la Ley de “inocencia fiscal”. Aunque Patricia Bullrich asegura tener más de 45 votos para la aprobación general, el oficialismo enfrenta una votación ajustada en artículos clave que el peronismo y bloques dialoguistas buscan rechazar.

Mientras el interbloque peronista llega dividido y senadores como Fernando Rejal aún no definen su postura ante el rechazo del gobernador Ricardo Quintela, el sector alineado con Cristina Kirchner mantiene una firme oposición a cualquier recorte.

El centro de la disputa es el artículo 30, que propone eliminar la obligatoriedad de destinar el 6% del PBI a educación, el 1% a ciencia, el 0,2% a educación técnica y el 0,8% al reequipamiento de las fuerzas armadas.

Asimismo, el artículo 12 genera inquietud al facultar a la Secretaría de Educación, dirigida por Carlos Torrendell, para interrumpir fondos a universidades nacionales si no cumplen con requisitos de información. Legisladores opositores denuncian que esta medida compromete la autonomía universitaria al dejar el financiamiento bajo el aval discrecional del Poder Ejecutivo.

La versión actual del proyecto ya excluye el capítulo XI, que derogaba leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, tras un traspié en Diputados.

El plan económico prevé para 2026 un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1.423 para el mes de diciembre. Si se introducen cambios durante la sesión, el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión antes del cierre del año. El Gobierno apuesta a cerrar el periodo legislativo con una victoria que brinde una señal de ratificación del rumbo económico al mercado.